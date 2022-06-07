Все больше малого и среднего бизнеса возвращается к работе на фоне сокращения финрезервов – ЕБА

Третий месяц держится тенденция возобновления работы малого бизнеса. В то же время ухудшается оценка предпринимателями своей финансовой устойчивости.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей МСБ (малого и среднего бизнеса) - участников проекта Unlimit Ukraine.

"Все больше МСБ возвращается к работе на фоне сокращения финансовых резервов. Третий месяц подряд держится тенденция возобновления работы малого бизнеса. В то время как в марте не работало 42% опрошенных нами предпринимателей, а в апреле - 26%, сейчас без работы остаются только 17% МСБ.

Среди неработающих компаний 16% планируют возобновлять работу. К тому же 21% МСБ уже работают в полном объеме, а 38% - частично или с ограничениями", - говорится в сообщении.

При этом ухудшается оценка предпринимателями собственной финансовой устойчивости.

Сейчас 34% сообщают, что их финансовых резервов хватит на несколько месяцев, раньше таких было 40%. Еще 12% имеют резервы на один месяц, а остальные 12% - на полгода. Только 5% имеют достаточно финансовых резервов в год и больше. Об отсутствии резервов сообщает сейчас 29% компаний, хотя месяц назад таких было 26%.

Соответственно, сокращается и возможность МСБ обеспечивать персонал - ситуация с выплатой заработных плат сотрудникам несколько ухудшилась за последний месяц. Заработную плату в полном объеме выплачивают 23% компаний, и только 2% сохранили дополнительные или авансовые выплаты.

Остальным 32% пришлось сократить размер заработных плат, 21% не может делать выплаты, а 12% вынуждены увольнять сотрудников.

Месяц назад в полном объеме выплачивали зарплату 25% компаний, к сокращениям прибегали 27%, а к увольнениям - 9% МСБ, говорят в ассоциации.

"Однако поддержка вооруженных сил и гуманитарная помощь остаются одними из приоритетов малого бизнеса. Более половины, а именно 57% продолжают помогать финансово, 19% - продукцией, 15% оказывают услуги, 6% - средства защиты/обороны, 4% - медикаменты.

Еще 12% поддерживают своих сотрудников, присоединившихся к рядам защитников страны. Впрочем, все больше компаний сообщают, что исчерпали свои ресурсы в помощь: в прошлом месяце таких было 18%, сейчас - 27%", - говорится в сообщении.

Потери бизнеса от войны 37% респондентов оценивают в сумму до 10 тысяч долларов, еще 32% - в диапазоне 10-50 тысяч, 11% - в диапазоне 50-100 тысяч и 12% - более 100 тысяч.

Об отсутствии потерь сообщают только 5% МПБ. При этом 23% опрошенных нами бизнесов сообщают об ущербе имуществу или активам непосредственно в результате боевых действий.

В то же время, 72% опрошенных не пользовались ни государственными, ни международными программами для поддержки своего бизнеса. В то время как 15% воспользовались опцией уплаты единого 2% налога, 6% - другими налоговыми льготами, 2% - компенсацией за трудоустройство ВПЛ.

"Несмотря на то, позитивную динамику развития своего бизнеса до конца года ожидают 19% предпринимателей, то есть почти каждый пятый. Еще 16% прогнозируют, что положение дел существенно не изменится, а 62% рассчитывают на негативную динамику.

В 47% не изменится команда, в то время как 39% будут вынуждены сокращать работников, и только 10% планируют набирать новых. Размер заработных плат большинство предпринимателей, а именно 54%, также надеется оставить на текущем уровне, тогда как к уменьшению, по прогнозам, придется прибегнуть 22% компаний, а повышать зарплаты планируют 13% МСБ", - добавляют в ассоциации.

Опрос проводился с 24 мая по 6 июня среди физических лиц-предпринимателей, участвующих в проекте по поддержке малого и среднего бизнеса от Европейской Бизнес Ассоциации Unlimit Ukraine. В опросе приняло участие 178 предпринимателей.