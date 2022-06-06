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АНАЛИТИКА

Угроза с севера: что стоит за военными приготовлениями Беларуси

 Юрий Панченко / Европейская правда

Власти Беларуси заявили о продлении военных учений на границе с Украиной и западными странами. Такое решение заставляет вспомнить учения в январе-феврале, ставшие прикрытием для вторжения в Украину.

Тем более - самопровозглашенный президент Александр Лукашенко успел сделать ряд тревожных заявлений: о создании оперативного командования для войск на границе с Украиной, о покупке российских С-400 и "Искандеров", и даже о создании "народного ополчения".

О том, что стоит за такими заявлениями и при каких условиях Беларусь пошлет войска в Украину, ЕвроПравда пообщалась с белорусским военно-политическим обозревателем Ягором Лебядком.


Военные учения возле границ Украины

Раньше на южном направлении особых учений не было, однако теперь там создается так называемое Южное оперативное командование.

Тут стоит отметить, что это не новая идея - ей не менее двух лет, впрочем - с осени прошлого года ее реализация активизировалась.

И естественно, что теперь необходимы какие-то тренировки для того, чтобы понять - достаточно ли ресурсов для создания нового направления.

Конечно, сейчас любые учения можно воспринимать как и подготовку к войне - то, во что вылились учения в январе-феврале этого года.

Поэтому нынешние учения также можно воспринимать и как подготовку к возможному наступлению тех же россиян через определенное время со стороны Беларуси.

Однако, исходя из картины мира, в которой живет военно-политическое руководство Беларуси, это может быть подготовкой обороны к возможному вторжению Украины.

Я все больше прихожу к выводу, что заявления белорусских властей о реальности угрозы вторжения Украины - это не просто пропаганда для бабушек, а что они действительно живут в этой картине мира.

Наблюдая все годы, сколько у власти Лукашенко, видно, как отсеивается картина мира. И ты эту картину мира сначала принимаешь как то, чему нужно подчиняться, но потом ты сам начинаешь в это верить.

Участие армии Беларуси в войне против Украины

Крайне маловероятно, что Беларусь сможет пойти на масштабное вторжение, как это делали россияне - батальонно-тактическими группами.

Это невозможно без задействования военнослужащих срочной службы. А это и проблемы с профессионализмом, и дополнительная напряженность внутри страны.

Выходит, что из 4-7 тысяч бойцов сил специальных операций минимум 3 тысячи - срочники, которых выпускать никто не будет.

То же и по механизированным подразделениям, где очень много срочников. Каких-то готовых контрактных частей полностью укомплектованных у нас как таковых особо нет.

Все, что теоретически могла бы направить Беларусь - силы специальных операций, где есть две специально подготовленные офицерские роты, возможно, что-то еще можно выделить.

Этого достаточно для проведения какой-то разведки или диверсии - но не более.

Либо Беларусь может помочь в проведении полицейской операции в захваченных российскими силами городах.

Конечно, это может быть политическое решение - согласие на масштабное вторжение, но с точки зрения военной целесообразности это будет убийством своих сил и людей.

Белорусские части в составе ЗСУ

Вооруженные формирования граждан - это основная угроза для Лукашенко, под что всегда затачивалась армия и внутренние войска.

В безоружных гражданах он угрозы не видит, потому что их можно быстро дубинками побить или пострелять, а вот вооруженных людей он боится.

Естественно, что возможности перехода с украинской стороны таких формирований, не важно, под чьим началом, у Лукашенко, конечно же, опасаются. Это как раз и подтверждают нынешние учения.

Ожидается, что это может быть заходом серьезных формирований - поэтому на границе с Украиной выстраивается инженерное оборудование местности, блокпосты и так далее.

Что разместит Минск возле границ Украины

Сомнительно, что в Беларуси можно найти столько вооруженных сил, чтобы создать третье командование, аналогичное западному или северо-западному.

Сложно ожидать, что для этого направления будет выделена какую-то новую технику. Даже если технику частично снимут с длительного хранения, максимум - смогут создать какую-то батальонно-тактическую группу механизированных войск.

Что бы там создать какую-то бригаду, необходим дополнительный призыв срочников, а с ними у нас проблема даже после устранений льгот по призыву.

Это скорее будут такие выделенные силы из сил немедленного реагирования. Например, дежурные силы, которые в случае каких-то угроз на южном направлении будут оперативно выделяться из сил специальной операции западного и северо-западного командования.

Поэтому сейчас и отрабатываются большие переброски на большие дальности Вооруженных сил.

Это один из элементов отработки возможности быстрой переброски сил, которая в стационаре находится на западном и северо-западном направлениях и в Минске, на юг.

Обещал ли Лукашенко участвовать в войне против Украины

Сложно сказать, когда конкретно было принято решение на операцию против Украины, но ее подготовка началась заблаговременно. Вряд ли Лукашенко не был осведомлен об этом, то есть он принимал участие в планировании подготовки.

Скорее всего, учитывая наш контингент войск, и наш опыт в Казахстане, и подавления протестов в 2020 году, на белорусах возлежала задача скорее вспомогательная.

Условно говоря, россияне захватывают Чернигов, Киев, Сумы или еще что-то, приходят белорусские силы специальных операций, или СОБР, который был задействован в Казахстане, и они выполняют функцию полицейских: где-то охранные, где-то работа с населением.

Естественно, когда первые атаки были отбиты, а колонны Росгвардии были разбиты, то естественно, что мнение Беларуси об участии в войне резко изменилось. Для этого было достаточно буквально двух-трех дней.

Сейчас вероятность участия белорусских войск возможна лишь при сценарии, когда Россия добьется успеха на северных направлениях.

Условно говоря, если РФ займет юг Украины, выстроит линию обороны и сможет снова перебросить силы на северное направление, где сумеет добиться успеха - лишь в таком случает участие белорусской армии будет возможно.

Сейчас такой сценарий выглядит очень маловероятным.

"Народное ополчение" Беларуси

Это одно из непонятных заявлений белорусского руководства - о создании такого ополчения, которое в разы увеличит количество защитников.

Я, честно говоря, в это особо пока не верю. У нас, как и у вас, есть войска территориальной обороны. Непонятно, речь шла о них, тогда это просто популистское заявление - переназвать территориальную оборону ополчением.

Или это будет какая новая правовая форма, которая непонятно кому будет подчинена. Однако говорить об этом пока никаких признаков, ни прямых, ни косвенных, нет.

"Закупка" Минском С-400 и "Искандеров"

Это еще одно заявление белорусских властей, которое вызывает скепсис.

Речь идет о якобы закупке Минском ракетной техники, которую в январе-феврале РФ привезла в страну.

Это технику просто привезли и оставили - сейчас она не имеет никакого озвученного правового статуса.

Однако заявления о продаже этой техники вызывают сомнения.

Дело в том, что для Путина выгоднее серьезное вооружение держать в Белоруссии под своим контролем. Зачем в критической ситуации (а сейчас Путин находится в критической ситуации) отдавать серьезное вооружение Лукашенко, который может попробовать использовать его в своих целях в ненужный момент.

Проще оставить себе контроль за таким оружием, как Путин делал в 2020, 2021 и 2022 годах, когда он просто размещал свои войска, те же "Искандеры", те же С-400, на территории Беларуси.

Поэтому какой смысл продавать Беларуси? Тем более, что это не продажа, а просто передача, потому непонятно, когда Беларусь сможет заплатить за это оружие, и сможет ли вообще.

Но главное - такой шаг станет свидетельством безусловного доверия к Лукашенко со стороны Путина, предпосылок к чему пока не видно.

 

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