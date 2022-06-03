Официально: ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ

Совет ЕС утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против РФ и Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Благодаря сегодняшнему пакету мы усиливаем ограничения на способность Кремля финансировать войну путем введения дальнейших экономических санкций. Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС, и тем самым сокращаем огромный источник дохода для России. Мы отключаем больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Мы также налагаем санкции на виновных в зверствах, произошедших в Буче и Мариуполе, и запрещаем больше распространителей дезинформации, активно способствующих пропаганде войны президента Путина", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Отмечается, что новый пакет включает в себя ряд мер, направленных на эффективное препятствование способности России продолжить агрессию.

В частности, ЕС решил запретить закупку, импорт или перевозку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Постепенный отказ от российской нефти продлится от шести месяцев для сырой нефти до восьми месяцев для других нефтепродуктов.

"Временное исключение предполагается для импорта сырой нефти по нефтепроводу в те страны-члены ЕС, которые из-за своего географического положения страдают от специфической зависимости от российских поставок и не имеют жизнеспособных альтернатив. Кроме того, Болгария и Хорватия также выигрывают от временных исключений на импорт российской морской сырой нефти и вакуумного газойля соответственно", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Кроме того, ЕС распространяет действующий запрет на предоставление специализированных услуг финансовых сообщений (SWIFT) на три дополнительных российских кредитных учреждения - крупнейший российский банк Сбербанк, Кредитный банк Москвы и Российский сельскохозяйственный банк - а также Белорусский банк развития и реконструкции.

Также ЕС приостанавливает вещание на своей территории еще трех российских государственных телеканалов: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24"/"Россия 24" и "Международный телецентр".

"Эти структуры использовались российским правительством как инструменты для манипулирования информацией и распространения дезинформации о вторжении в Украину, включая пропаганду, с целью дестабилизации соседних с Россией стран, ЕС и его государств-членов. Согласно Хартии основополагающих прав эти меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять деятельность в ЕС, кроме вещания, например исследования и интервью", - пояснили в Совете ЕС.

Кроме того, ЕС расширил список лиц и организаций, на которые распространяются ограничения на экспорт товаров и технологий двойного использования. Такие добавления в список включают как российские, так и белорусские организации. Кроме того, ЕС расширит список товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому развитию сектора обороны и безопасности России. Он включает 80 химических веществ, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

ЕС запретит предоставление в России бухгалтерских услуг, связанных с PR- и консультационных услуг, а также облачных сервисов.

Кроме того, Совет ЕС решил наложить санкции на дополнительных физических и юридических лиц: виновных в зверствах российских войск в Буче и Мариуполе, лиц, поддерживающих войну, ведущих бизнесменов и членов семей олигархов и кремлевских чиновников, а также на оборонные и финансовые организации.

Соответствующие нормативно-правовые акты в ближайшее время будут опубликованы в Официальном журнале ЕС.