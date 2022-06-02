Медведчука будут судить за передачу РФ сведений о газовом месторождении на шельфе Крыма

Служба безопасности Украины завершила расследование и намерена передать в суд обвинительный акт против арестованного депутата Виктора Медведчука. Его будут судить за передачу России сведений о газовом месторождении на Черноморском шельфе возле Крыма, сообщили в четверг СБУ и ОГП.

Производство охватывает период с 2015 по 2020 год и касается трех эпизодов.

По версии следствия, в 2015 году Медведчук вместе с другим депутатом Тарасом Козаком передали России всю материальную и документальную базу о нефтегазовом участке Глубокая с ресурсами на сумму свыше 38 млрд грн.

В 2012 году разрешение на пользование недрами на этом участке получило ООО "Новые проекты" с орбиты Медведчука. После оккупации Крыма компания перерегистрировалась по российскому законодательству. Незаконную добычу остановило то, что территория участка граничила с военным полигоном и компания не могла получить разрешение.

Второй эпизод - передача Медведчуком в 2020 году Козаку в Россию секретных сведений о скрытом военном подразделении Вооруженных сил Украины, его боевой подготовке, личном составе.

Третий эпизод - разработка антиукраинского проекта "Промінь", направленного на создание сети влияния среди трудовых мигрантов-украинцев, работающих в России.

Медведчуку вручили копию обвинительного акта для ознакомления. Другой подозреваемый Тарас Козак находится за границей.

Обоим депутатам грозит до 15 лет лишения свободы по ч.2 ст.28, ч.1 ст.111 (госизмена); ч.2 ст.28, ч.3 ст.15, ч.1 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.