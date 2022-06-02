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Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ
17:09 02.06.2022 |
Послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в который вошло частичное нефтяное эмбарго.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
"6-й пакет санкций против РФ утвержден послами ЕС - без персональных санкций против патриарха Кирилла", - написал Джозвяк.
По его словам, детали должны быть опубликованы в Официальном журнале ЕС в пятницу.
Напомним, лидеры ЕС на саммите, который проходил 30-31 мая, приняли политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что пакет предусматривает также ограничения для 80 российских олигархов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита ЕС.
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