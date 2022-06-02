Нацбанк предлагает ввести дополнительный импортный сбор на некритический импорт - замглвы НБУ

Национальный банк предлагает помимо возвращения к налогообложению импорта ввести дополнительный импортный сбор на позиции некритического импорта, сообщил замглавы НБУ Юрий Гелетий.

"Нужно сначала вернуться к налогообложению импорта - и мы надеемся, что эта инициатива будет реализована парламентом, - а также ввести дополнительный импортный сбор на некритические категории импорта", - сказал он во время пресс-брифинга в четверг в Киеве.

Гелетий пояснил, что эти шаги будут стимулировать поступления в госбюджет и позволят поддержать украинского производителя. Помимо этого, это снизит давление на валютный рынок.

Как отметил замглавы центробанка Сергей Николайчук, система критического импорта хорошо сработала в первые месяцы войны, когда позволила ограничить спрос на валюту по отдельным направлениям.

"Но после того как экономика начала восстанавливаться, этот механизм начал тормозить ее возобновление... Именно с этим было связано добавление многих позиций в перечень критического импорта со стороны Минэкономики", - сказал он.