НБУ повысил учетную ставку выше ожиданий – с 10% до 25% годовых

Национальный банк Украины (НБУ), в соответствии с ожиданиями рынка,
повысил учетную ставку на 1500 базисных пунктов – до 25% годовых с
нынешних 10%, сообщается на сайте НБУ.
"Правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку до 25%
годовых. Целью этого решительного шага вместе с другими мерами является
защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение
привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке
и в результате усиления возможности Нацбанка обеспечивать курсовую
стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны", –
поясняется в сообщении.
Согласно сообщению, решительное повышение учетной ставки оживит
интерес к гривневым активам, снизит давление на международные резервы и
повлияет на инфляцию.
Незначительное повышение ключевой ставки, по оценкам Национального
банка, не оказало бы значительного влияния на финансово-экономическую
систему из-за ограниченной действенности механизма монетарной
трансмиссии во время войны, а также это формирование ожидания дальнейших
повышений учетной ставки и соответственно выжидательной позицит
вкладчиков и незначительный интерес к гривневым активам.
Кроме того, для оживления интереса к гривневым активам их доходности
должны превышать ожидаемые показатели инфляции, указали в НБУ,
Пресс-служба напомнила, что воздержание от принятия решений по
учетной ставке в начале полномасштабной агрессии России было оправдано в
условиях значительного психологического шока, вызванного войной, однако
постепенная адаптация экономики Украины и замещение психологического
шока экономической логикой принятия решений бизнесом и населением
требуют изменения подходов к монетарной политике.
"В настоящее время в отсутствие надлежащего вознаграждения за
содержание гривневых активов усилились угрозы долларизации экономики и
соответствующей потери ресурса финансовой системой", – отмечено в
сообщении.
Указывается, что несмотря на все еще достаточный уровень
международных резервов Украины, благодаря поступлениям от международных
партнеров, усилились риски для макрофинансовой стабильности в
среднесрочной перспективе и в отсутствие существенного повышения
доходности гривневых активов продолжится быстрое истощение международных
резервов и накопление дисбалансов в экономике.
Национальный банк ожидает, что правительство и банки адекватно
отреагируют на изменение учетной ставки соответствующим повышением
ставок по ОВГЗ и депозитам.
Надлежащая реакция рыночных ставок на решения по учетной ставке
увеличит привлекательность гривневых активов, в том числе ОВГЗ, что
обезопасит сбережения и доходы граждан от инфляции, добавил регулятор.