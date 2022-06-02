НБУ повысил учетную ставку выше ожиданий – с 10% до 25% годовых

Национальный банк Украины (НБУ), в соответствии с ожиданиями рынка, повысил учетную ставку на 1500 базисных пунктов – до 25% годовых с нынешних 10%, сообщается на сайте НБУ.

"Правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку до 25% годовых. Целью этого решительного шага вместе с другими мерами является защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и в результате усиления возможности Нацбанка обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны", – поясняется в сообщении.

Согласно сообщению, решительное повышение учетной ставки оживит интерес к гривневым активам, снизит давление на международные резервы и повлияет на инфляцию.

Незначительное повышение ключевой ставки, по оценкам Национального банка, не оказало бы значительного влияния на финансово-экономическую систему из-за ограниченной действенности механизма монетарной трансмиссии во время войны, а также это формирование ожидания дальнейших повышений учетной ставки и соответственно выжидательной позицит вкладчиков и незначительный интерес к гривневым активам.

Кроме того, для оживления интереса к гривневым активам их доходности должны превышать ожидаемые показатели инфляции, указали в НБУ,

Пресс-служба напомнила, что воздержание от принятия решений по учетной ставке в начале полномасштабной агрессии России было оправдано в условиях значительного психологического шока, вызванного войной, однако постепенная адаптация экономики Украины и замещение психологического шока экономической логикой принятия решений бизнесом и населением требуют изменения подходов к монетарной политике.

"В настоящее время в отсутствие надлежащего вознаграждения за содержание гривневых активов усилились угрозы долларизации экономики и соответствующей потери ресурса финансовой системой", – отмечено в сообщении.

Указывается, что несмотря на все еще достаточный уровень международных резервов Украины, благодаря поступлениям от международных партнеров, усилились риски для макрофинансовой стабильности в среднесрочной перспективе и в отсутствие существенного повышения доходности гривневых активов продолжится быстрое истощение международных резервов и накопление дисбалансов в экономике.

Национальный банк ожидает, что правительство и банки адекватно отреагируют на изменение учетной ставки соответствующим повышением ставок по ОВГЗ и депозитам.

Надлежащая реакция рыночных ставок на решения по учетной ставке увеличит привлекательность гривневых активов, в том числе ОВГЗ, что обезопасит сбережения и доходы граждан от инфляции, добавил регулятор.