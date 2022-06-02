Харьковский скандал с Дудиным. Почему Баканов впал в немилость у Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

Главная претензия к главе СБУ заключается в том, что он более чем на месяц "исчез с радаров".

Кресло под главой СБУ Иваном Бакановым шатается все сильнее. Новый скандал, разгоревшийся в Харькове, может привести к тому, что Баканова отправят в отставку, не дожидаясь конца войны.

За что уволен Дудин

30 мая Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Романа Владимировича Дудина с должности начальника управления СБУ в Харьковской области. Накануне Зеленский приезжал в Харьков и по итогам этой поездки записал видеообращение, в котором объяснил причины увольнения Дудина.

"Провел совещание с руководством области, города, - рассказал Зеленский. - У них сотрудничество на сто процентов: армия, полиция, мэр Харькова, областная государственная администрация - все работают на победу и делают это очень эффективно. К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии Службы безопасности Украины. Я приехал, разобрался, уволил главу Службы безопасности в области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы - правоохранители выяснят".

Это увольнение, конечно, вызвало в Харькове множество комментариев, сразу подчеркнем - зачастую нелестных для Дудина. К примеру, известный харьковский волонтер Роман Доник заявил, что этот деятель убежал из города 24 февраля "и эвакуировал всех своих чекистов за 250 км от Харькова". Позже, когда "за спецназом россиян гонялись по городу гражданские с бутылками со смузи", этот деятель "через подручных, прикрываясь ТРО и ВСУ, отжимал тачки и крышевал охрану автосалонов. Три месяца не могли от него избавиться. Ибо у Баканова он ценный кадр", - рассказал волонтер.

На этом скандал не закончился. Уволенный начальник управления СБУ решил публично выступить в свою защиту. 1 июня он заявил "Радио Свобода", что его увольнение - это "исключительно политическое решение", за которым стоят, в частности, местные власти Харькова и области и "так называемый военный комендант города". "Имею четкое представление, кто стоит за этим увольнением. Они фактически все присутствовали на последнем визите президента в Харьков", - подчеркнул он.

30 мая (в тот день, когда был подписан указ об увольнении Дудина) в "Фейсбуке" появилась страничка "Роман Владимирович", на которой Дудин обратился к президенту. Как можно понять, он считает, что Зеленского дезинформировали участники совещания в Харькове 29 мая, и поэтому уволенный начальник управления СБУ решил ударить по ним.

"Буду добавлять видео и аудиофайлы (предоставляемые патриотически настроенными гражданами) относительно фигурантов вчерашней встречи. Если эта публика вчера вылила на меня грязь, считаю, что общество должно знать своих героев (кстати, награждать себя они очень любят и приписывать себе то, к чему не имеют отношения совсем). Я думаю, и Вам будет интересно посмотреть на губернатора, который признается в том, что он не влияет на процессы в регионе, на начальника полиции, который согласен договариваться с оккупантом, и его заместителем, дающим интервью в форме с ворованной кепкой на голове... На депутата, который, вероятно, имеет отношение к ФСБ. Коменданта гарнизона, который вроде бы заказывает убийство своего бывшего начальника. И многое другое, что патриотические граждане присылают", - сообщил он Зеленскому.

Свою угрозу он подкрепил видео, на котором глава областной военной администрации Олег Синегубов признается, что он не влияет на ситуацию на Харьковщине. Далее Дудин еще раз намекнул, что у него есть много всяких записей, и обратился к президенту: "Прошу публично опровергнуть изложенную в Вашем обращении информацию относительно бездействия руководства Управления СБ Украины в Харьковской области и извиниться перед личным составом указанной структуры".

Помимо обращения к президенту, на той же ФБ-страничке появились воспоминания Дудина о первых днях российского вторжения на Харьковщину. Там прозвучали весьма серьезные обвинения, суть которых в том, что Харьков собирались сдать врагу. "Скажу откровенно - Харьков не сдали два человека, это [глава СБУ Иван] Баканов и [начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл] Буданов, которые провели колоссальную работу накануне войны, что позволило закрыть город сразу".

И вот тут мы приходим к самому важному моменту: за что на самом деле уволен Дудин. Несомненно, что к его деятельности можно предъявить множество претензий. Но, похоже, его уволили не за это - или, по крайней мере, не только за это. А скорее его уволили просто потому, что на Банковой возникла потребность списать на кого-то все провалы в подготовке к полномасштабной войне.

Потому-то Дудин и начал угрожать Зеленскому компроматом на харьковских деятелей, что он не хочет оказаться в шкуре козла отпущения. Но этот скандал говорит еще об одной возможности. Вслед за Дудиным может быть уволен его шеф Баканов.

Риски для Баканова

Вообще-то до 24 февраля позиции Баканова в системе власти Зеленского считались железобетонными. Но полномасштабная война многое изменила.

Украина действительно оказалась не готова к российскому вторжению одновременно с трех направлений - севера, востока и юга. Главный аргумент, который придумали на Банковой в защиту Зеленского, - "он не убежал". По сути, это лейтмотив всего телемарафона и всех "позитивных блогеров" Банковой. Но именно поэтому для Зеленского крайне невыгодны любые вопросы о тех людях из его окружения, кто, в отличие от него самого, убежал.

24 февраля, в первый день полномасштабной войны, сбежали и попрятались не только многие харьковские деятели, но и многие столичные тоже. Правительственный квартал наполовину опустел. Некоторые силовые структуры вообще сбежали (на поэтическом языке - перебазировались) из Киева в западные области. В частности, СМИ сообщали, что главное следственное управление ГБР, за исключением пары отделов, было переведено во Львовскую и Ивано-Франковскую области. Также была информация о том, что во Львов сбежал директор НАБУ Артем Сытник (теперь уже бывший - он уволен 16 апреля в связи с окончание срока полномочий) и там менял конспиративное жилье раз в пару недель.

В соцсетях многократно высказывались подозрения, что среди тех, кто "эвакуировался" из Киева в более безопасное место, был и глава СБУ Иван Баканов. Это можно было бы легко опровергнуть, если бы на сайте СБУ были выложены видео Баканова в Киеве в последние дни февраля или хотя бы в марте. Однако Баканов на сайте СБУ появился только через месяц после начала полномасштабной российской агрессии: утром 25 марта было опубликовано его обращение по случаю 30-летия создания СБУ, причем обращение письменное, без видеозаписи. И только 9 апреля Баканов зафиксировался в столице - он и министр обороны Алексей Резников вручали награды сотрудникам СБУ и военным.

У Зеленского есть и другие мотивы для недоверия Баканову. 31 марта президент уволил с должности начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко. Тем же вечером он в видеообращении сообщил, что лишил Криворучко звания бригадного генерала. Также он лишил звания бригадного генерала бывшего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. И прокомментировал это очень резкими словами: "Сегодня принято еще одно решение относительно антигероев. У меня нет времени заниматься всеми изменниками. Но постепенно все они будут наказаны".

Теперь следующим антигероем оказался Дудин. По-видимому, он опасается, что именно на него спишут все провалы в подготовке Харьковщины к войне. И что провалы во всеукраинском масштабе спишут на Баканова. Потому-то Дудин выдвигает встречные обвинения: мол, СБУ под руководством Баканова должным образом отреагировала на сообщения ГУР МО о российских планах и сделала все, что в ее силах.

До харьковского скандала наиболее вероятным выглядело предположение, что Зеленский не станет увольнять Баканова до окончания военного положения. Но теперь ситуация изменилась, и не исключено, что Дудин потянет Баканова за собой.

Сейчас, похоже, с Дудиным пытаются договориться. Созданная им ФБ-страничка утром 1 июня пополнилась длинным отчетом о деятельности управления СБУ на Харьковщине за 95 дней войны, а через несколько часов исчезла. Если Дудин будет молчать, то, возможно, Баканов сохранит свой пост, а сам Дудин получит гарантии от дальнейших преследований. Хотя, конечно, сейчас не то время, когда кто-то кому-то может дать гарантии, которым можно было бы верить.

