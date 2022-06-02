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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Британия передаст Украине ракетные системы залпового огня дальностью 80 км

 

Соединенное Королевство направит в Украину реактивные системы залпового огня, чтобы помочь защититься от России.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN, заявил в среду министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Британия пошлет пусковые установки M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 километров, предлагая "значительное повышение состоятельности украинских сил".

Этот шаг тесно согласован с решением Соединенных Штатов предоставить Украине свою высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) - вариант реактивной системы залпового огня, которую подарит Великобритания.

"Великобритания поддерживает Украину и взяла на себя ведущую роль в обеспечении ее героических войск жизненно важным оружием, необходимым для защиты своей страны", - сказал Воллес.

"По мере того как меняется тактика России, должна меняться и наша поддержка Украины. Эти реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше оградить себя от жестокого использования Россией далекой артиллерии, которую силы Путина использовали без разбора, чтобы разрушить города", - подчеркнул министр.

Британское правительство также заявило, что украинские военнослужащие пройдут подготовку по использованию пусковых установок в Великобритании, чтобы их эффективность пусковых была максимальной.
 

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