Финансовые новости
- |
- 02.06.22
- |
- 09:30
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
В Пентагоне раскрыли детали нового пакета помощи для Украины на $700 млн
08:11 02.06.2022 |
В Пентагоне раскрыли детали объявленного президентом Джо Байденом нового пакета помощи для Украины стоимостью 700 млн долларов, в котором предусмотрены американские реактивные системы залпового огня HIMARS.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Первым пунктом в пакете названы HIMARS с боеприпасами, количество которых не раскрывают, как и дальнобойную способность пакетов. В то же время агентство Reuters со ссылкой на слова чиновника Пентагона Колина Каля сообщает, что изначально будут предоставлены четыре системы HIMARS, для обучения украинским военным понадобится ориентировочно три недели.
Также в пакет войдут:
- пять радиолокационных систем для контрбатарейной борьбы;- две РЛС воздушного мониторинга;
- 1000 "Джавелинов" и 50 пусковых установок (Command Launch Units);
- 6000 единиц противотанкового оружия;
- 15 тысяч снарядов для 155-мм гаубиц;
- четыре вертолета Mi-17;
- 15 тактических транспортных средств;
- запчасти и другое оборудование.
"США также продолжают работу с союзниками и партнерами, чтобы предоставлять Украине необходимое вооружение в соответствии с изменением потребностей на поле боя", - добавляют в коммюнике.
Это уже одиннадцатый пакет военной помощи для Украины из запасов Пентагона с августа 2021 года.
С начала работы администрации Байдена США предоставили Украине помощь на сумму около 5,3 млрд долларов, из которых 4,6 млрд - после начала полномасштабной войны 24 февраля. Общая сумма предоставленной с 2014 года безопасности США для Украины достигла 7,3 млрд долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Пентагоне раскрыли детали нового пакета помощи для Украины на $700 млн
|Байден объявил о поставках Украине новой военной помощи на $700 млн и РСЗО HIMARS
|В Германии предупредили, что на поставки ПВО в Украину уйдут месяцы
|Каковы возможности системы ПВО IRIS-T, которую Германия поставит Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|В Украине 28 июля будут отмечать День государственности - закон
|Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 9 млрд евро
|ЕС согласовал шестой пакет санкций против России: частичное эмбарго на нефть и отключение Сбербанка от SWIFT
|Спектакль Кирилла и Онуфрия. Чего ждать после фиктивного развода УПЦ МП с РПЦ
|Кабмин планирует вернуть НДС на импортные товары – депутат
|Скандал вокруг Порошенко играет на руку противникам членства Украины в ЕС – евродепутат
Это интересно
|Илон Маск раскрыл подробности о спутниках Starlink второго поколения — они будут тяжелее и мощнее
|BMW i7 получил «хрустальную» оптику с кристаллами Swarovski
|Физические нагрузки полезнее утром для женщин и вечером - для мужчин
|До 100 тысяч долларов каждому: Google выдал первые гранты для 17 украинских стартапов
|Роботы заместили нехватку рабочей силы в Сингапуре
|В ОАЭ потерявшие $30 млн «инвесторы» ограбили криптовалютного эксперта
|DeLorean вернулся в виде электрокара с огромными «крыльями чайки»