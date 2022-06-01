Байден объявил о поставках Украине новой военной помощи на $700 млн и РСЗО HIMARS

Президент США Джозеф Байден официально объявил о поставках Украине новой военной помощи на $700 млн, в том числе американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Сегодня я объявляю о новом важном пакете помощи в области безопасности, чтобы предоставить своевременную и необходимую помощь украинским военным. Благодаря дополнительному финансированию Украины, принятому при подавляющей двухпартийной поддержке Конгресса США, Соединенные Штаты смогут продолжать поставлять Украине больше оружия, которое они так эффективно используют для отражения атак России. Этот новый пакет вооружит их новыми возможностями и передовым вооружением, в том числе HIMARS с боеприпасами для поля боя, для защиты своей территории от наступления россиян", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома в среду.

По словам президента США, украинцы "продолжают вдохновлять мир своим мужеством и решимостью, мужественно сражаясь, чтобы защитить свою страну и свою демократию от российской агрессии".

"Соединенные Штаты будут поддерживать наших украинских партнеров и продолжать предоставлять Украине оружие и технику для самообороны… Мы будем и впредь лидировать в мире, оказывая историческую помощь Украине в ее борьбе за свободу", - подчеркивается в заявлении.

В частности, согласно заявлению Министерства обороны США, Украина получит 1000 джавелинов и 50 командно-пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, 15 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, четыре вертолета Ми-17 и 15 тактических машин.

"В настоящее время Соединенные Штаты выделили Украине около $5,3 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе около $4,6 млрд с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более $7,3 млрд на оказание помощь в обеспечении безопасности Украины. Соединенные Штаты также продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине возможности для удовлетворения ее меняющихся требований на поле боя", - подчеркнули в ведомстве.

По данным СМИ, новый пакет помощи Украине будет включать в себя боеприпасы для HIMARS, способные вести огонь на расстояние примерно 80 км.