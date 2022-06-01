Каковы возможности системы ПВО IRIS-T, которую Германия поставит Украине

Обещание поставить Украине современную систему ПВО стало сенсацией во время выступления канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) в бундестаге в среду, 1 июня. По словам главы правительства ФРГ, это даст Киеву возможность "защитить целый большой город от российских воздушных ударов". Ранее Германия поставляла Украине переносные ЗРК, обещание передать тяжелую современную систему - выход на новый уровень.

По данным немецких СМИ, речь идет о системе IRIS-T SLM. Это разработка оборонного концерна Diehl из городка Уберлинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг. IRIS-T (Infra Red Imaging System) - семейство тактических зенитных ракетных комплексов средней дальности наземного базирования.

По данным разработчика, модификация SLM (Surface Launched Medium Range) - одна из самых современных и была представлена международной публике в 2014 году. Ее компоненты - командный пункт, радар и пусковая установка для восьми ракет - располагаются на шасси немецких автомобилей марки MAN, что дает комплексу высокую мобильность и проходимость.

Успешные испытания в "реалистичных условиях"

Управляемые ракеты могут сбивать воздушные цели - самолеты, вертолеты и ракеты - на расстоянии до 40 километров и на высоте до 20 километров. По данным прессы, IRIS-T SLM использует радары последнего поколения и может поражать различные цели, летящие в разных направлениях. В начале 2022 года компания сообщила, что IRIS-T SLM успешно прошел испытания в "реалистичных условиях". Комплекс был поставлен в скандинавские страны и в Египет.