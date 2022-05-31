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В Украине 28 июля будут отмечать День государственности - закон
Верховная Рада установила 28 июля праздничный день - День украинской государственности.
Принятие соответствующего законопроекта №5864 поддержали 257 народных депутатов на пленарном заседании во вторник, сообщил член парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в своём Телеграм-канале.
Законопроект предусматривает внесение изменений в ст.73 Кодекса законов о труде Украины, дополнив ее новым абзацем по установлению 28 июля Дня Украинской Государственности как праздничного дня.
Как сообщалось, 24 августа, в День независимости Украины, президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении нового украинского праздника - Дня украинской Государственности, который будет праздноваться в день крещения Руси-Украины, и подписал соответствующий указ. Текст указа №423 обнародован на сайте главы государства, в нем указывается, что День украинской государственности будет отмечаться ежегодно 28 июля.
25 августа глава государства внес в парламент законопроект №5864 об установлении праздничного дня - Дня украинской государственности.
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