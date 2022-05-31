Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 9 млрд евро

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверяет, что Еврокомиссия в следующие недели будет работать над механизмом в отношении предоставления Украине экстраординарной макро-финансовой помощи в размере 9 млрд евро.

Так в ночь на вторник на пресс-конференции, которая состоялась по окончанию первого дня работы специального саммита ЕС, она прокомментировала политическое решение лидеров выделить Украине указанную сумму. «Мы работаем над механизмом в отношении предоставления (Украине) экстраординарной макро-финансовой помощи в размере 9 млрд евро, и над этим мы будем работать следующие недели», - сообщила фон дер Ляйен.

Кроме того, по словам президента Еврокомиссии, в ходе саммита лидеры ЕС обсуждали вопрос реконструкции Украины. «Нам всем известно, что мы будем инвестировать, мы должны будем проделать огромный объем, колоссальный, как сказал президент Зеленский, работы для реконструкции Украины. Я думаю, что очень важно, чтобы мы были очень хорошо для этого организованы. Поэтому было хорошо, что мы смогли обсудить предложения Комиссии и Совета создать платформу, где мы сведем вместе все международные инициативы, чтобы четко определять, куда мы направляемся, чтобы собрать необходимые инвестиции и также чтобы эти инвестиции шли вместе с реформами», - детализировала фон дер Ляйен.

Такими реформами она указала государственное управление, независимость судов, борьбу с коррупцией, создание условий для бизнеса. «Тут важно, чтобы мы стояли вместе, чтобы дать Украине честный шанс возродиться из пепла и быть способной идти вперед не только в плане реконструкции, но и в улучшении государства Украины», - подчеркнула президент Еврокомиссии.