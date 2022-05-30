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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Спектакль Кирилла и Онуфрия. Чего ждать после фиктивного развода УПЦ МП с РПЦ

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Хотя УПЦ МП вроде бы порвала с РПЦ на бумаге, но пресловутое "духовное единство" между ними не разорвано. Более того, есть основания считать, что итоги собора УПЦ МП были согласованы с московским патриархом Кириллом.

Победа Украины Онуфрию не нужна

Постановление собора Украинской православной церкви 27 мая вообще не содержит никакого осуждения Путина и России. "Собор... выражает надежду на прекращение войны и примирение враждующих". Надежду на победу Украины собор не выразил - она, похоже, совсем не нужна предстоятелю УПЦ Онуфрию.

Правда, собор осудил войну и выразил соболезнование всем, кто в ней пострадал (наверное, в том числе и оккупантам, которые были убиты на украинской земле). Но при этом ответственность за полномасштабное вторжение российских оккупантов собор не возложил ни на кого. Словно это вторжение как-то само собой, спонтанно случилось, без приказа Путина. И теперь совместная задача Путина и Владимира Зеленского - найти "сильное слово" (магическое заклинание, что ли?), которое "остановит кровопролитие".

Эту жуткую ересь стоит процитировать полностью: "Собор обращается к власти Украины и власти Российской Федерации с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие". Классик украинской литературы давно сказал: "Не вірю у силу слова я, а вірю в силу пі*дюлей". Но Онуфрий, как видим, не верит в силу украинских воинов, зато он верит в силу слова - "сильного и разумного слова" Путина.

Кирилл отнесся "с полным пониманием"

Сразу после собора УПЦ в соцсетях появилось множество комментариев, словно написанных под копирку, о том, что ура-ура, Украинская православная церковь порвала с Русской православной церковью и теперь совсем-совсем независимая. Судя по всему, это главный пиар-эффект, который сейчас нужен Кириллу и Онуфрию. Ближайшей аналогией тут может служить фиктивный развод.

По сообщению УПЦ, собор принял дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости УПЦ. Это не более чем юридическая хитрость, чтобы избежать неприятностей от законодателей. К примеру, 24 мая в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7403, который лишает статуса неприбыльных "религиозные организации, которые входят в структуру религиозной организации, руководящий центр которой находится в государстве, совершившем военную агрессию против Украины и/или временно оккупировавшем часть территории Украины". Еще раньше, 26 марта, был внесен законопроект №7213 о запрете таких религиозных организаций. Кроме того, еще в декабре 2018 г. вступил в силу закон, который требует от УПЦ МП официально именовать себя "РПЦ в Украине". Три с половиной года УПЦ МП игнорировала этот закон, а теперь она формально вывела себя из-под его действия.

При этом УПЦ и Онуфрий сохранили так называемую "духовную связь" с РПЦ и Кириллом. (Так называемую - ибо что может быть духовного в связи с РПЦ и Кириллом?) Пиар-хитростью можно назвать фразу в постановлении собора: "Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине". Несогласие без осуждения - это всего лишь признание расхождения во мнениях. Типа: вы считаете войну России против Украины правильной, мы с этим не согласны, но вас не осуждаем, а продолжаем с вами лобызаться и духовно соединяться.

Свою "духовную связь" с Кириллом Онуфрий лично продемонстрировал во время божественной литургии в воскресенье, 29 мая. Он зачитал диптих глав других церквей, в котором упомянул Кирилла, но (точно также, как это делает Кирилл) не упомянул вселенского патриарха Варфоломея и глав трех церквей, признавших Православную церковь Украины, - Элладской, Александрийской и Кипрской. "То есть Кирилла - благословителя убийц - он поминает, а Варфоломея, который молится за Украину, - нет", - прокомментировал заместитель председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

В тот же день, 29 мая, Кирилл в Москве после божественной литургии заявил: "Мы с пониманием относимся к тому, что Блаженнейший Митрополит Онуфрий и епископат должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не осложнять жизнь своего верующего народа. Мы ко всему этому с пониманием относимся". По его словам, он молится за то, чтобы не было разрушено "духовное единство нашего народа". Причем к "своему народу" он относит и украинский народ. Кирилл нашел максимально циничные слова, чтобы подчеркнуть это. Он заявил, что "несмотря на любую картину, меняющую границы между государствами, Церковь единого народа, вышедшего из киевской купели Крещения, как и сам народ, несомненно будет хранить в сердце своем... единую Церковь".

Стоя в храме Христа Спасителя в Москве, Кирилл констатирует, что сейчас "меняются границы между государствами" (на самом деле российские оккупанты, благословляемые Кириллом, пытаются передвинуть границу России вглубь Украины). И он призывает "единый народ" не обращать внимания на эту картину, а хранить "единую Церковь". А Онуфрий в Киеве блюдет с ним "духовное единство".

Неприемлемые условия для ПЦУ

Впрочем, главное все же не в словах, а в делах. Если бы УПЦ на самом деле взяла курс на разрыв с РПЦ, то это обязательно проявилось бы в поиске диалога с ПЦУ. В интересах России - чтобы УПЦ и РПЦ действовали единым фронтом против Вселенского патриархата и ПЦУ. А в интересах украинского народа - наоборот, чтобы УПЦ по-настоящему порвала с РПЦ и Кремлем и начала налаживать связи (прежде всего духовные, а затем и формальные) с ПЦУ.

Так вот, в своем постановлении собор УПЦ выдвинул ПЦУ три условия "для того чтобы диалог состоялся". И каждое из них невыполнимо. Это можно считать еще одним доказательством того, что Кирилл и Онуфрий разыграли спектакль для украинской паствы.

Первое условие - "прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов УПЦ". Этой формулировкой собор продемонстрировал свое презрение к украинцам, которые переходят в ПЦУ, протестуя против пророссийских проповедей и антиукраинских поступков попов УПЦ. Церковь Онуфрия принципиально пренебрегает мнением людей и объясняет любые переходы церковных приходов якобы принуждением со стороны ПЦУ.

Второе требование церкви Онуфрия к ПЦУ - "осознать, что их канонический статус... является фактически неавтокефальным". Третье требование - "решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ", для чего "необходимо восстановление апостольской преемственности ее епископов". Смысл этих двух требований в том, что сначала ПЦУ должна признать себя неправильной церковью, а УПЦ - правильной, и только после этого церковь Онуфрия соблаговолит обсудить с "раскольниками" вопрос о том, как вернуть их в свои ряды.

Понятно, что никакого диалога на таких условиях не будет. Резюмируя, можно сказать, что Онуфрий итогами собора доставил Кириллу глубокое удовлетворение. В то же время остается фактом, что внутри УПЦ накопились глубокие проблемы. И собор их не решил и не устранил.

Если обратиться к статистике, то получается такая картина. С 17 декабря 2018 г. по 23 февраля 2022 г., то есть до начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, перешли в ПЦУ 568 приходов УПЦ МП (из общего числа 11 463), то есть менее 5%. После 24 февраля к ним добавились еще 364, а суммарное количество достигло 932 - это уже 8,13%. Причем за 28-29 мая (суббота-воскресенье после собора 27 мая) перешли в ПЦУ 12 приходов УПЦ.

"Всемерная поддержка" Онуфрию от РПЦ

Необходимо уточнить, что решения собора УПЦ не окончательные - изменения в ее устав еще должен утвердить Кирилл. Портал "Православная жизнь", который действует по благословению Онуфрия, радостно сообщил о том, что 29 мая синод РПЦ выразил поддержку УПЦ. Синод констатировал, что статус УПЦ определен грамотой московского патриарха. В решении синода отмечается, что принятые собором УПЦ дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ нуждаются в изучении на предмет их соответствия упомянутой грамоте и уставу РПЦ, согласно которому таковые дополнения и изменения должны быть представлены на одобрение московскому патриарху.

Скорее всего, эта процедура будет чисто формальной и Кирилл утвердит решение собора УПЦ. Синод РПЦ фактически подтвердил, что они совместно с собором УПЦ разыгрывают спектакль для украинской паствы. В своем постановлении синод РПЦ выразил "всемерную поддержку и понимание архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам УПЦ, подвергающейся беспрецедентному давлению".

Так что церковь Онуфрия - это по-прежнему часть "русского мира". Украинских патриотов Кирилл и его церковь не поддерживают.

 

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