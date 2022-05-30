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Кабмин планирует вернуть НДС на импортные товары – депутат
Кабинет министров предложит Верховной Раде вернуть налог на добавленную стоимость на импортные товары, заявил заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
"Оказывается, Кабмин (Минфин/Минэконом) поддержал внесение законопроекта о возврате всех пошлин и НДС на импортные товары (без авто и топлива). Будет вскоре от правительства зарегистрирован в Раде", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
27 мая о намерениях правительства вернуть налоги на импорт сообщил министр финансов Сергей Марченко.
"На первом этапе мы хотим вернуть НДС на импортные товары. Это значит, что мы поддерживаем отечественных товаропроизводителей. Мы хотим вернуть ввозные пошлины на импортные товары. Это тоже для того, чтобы поддержать национальных производителей", - рассказал он в эфире национального телемарафона.
Министр пояснил, что восстановление нормальной работы налоговой и таможенной системы необходимо, чтобы сбалансировать государственный бюджет.
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