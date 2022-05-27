«Ненужный» Конституционный суд. Зачем заместитель Ермака подставляет Зеленского

Юрий Вишневский / Деловая столица

Замруководителя Офиса президента Андрей Смирнов объявил о якобы намерении Банковой ликвидировать КСУ, чтобы без его разрешения вносить изменения в Конституцию.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов дал большое интервью "Радио Свобода". Из получасовой беседы один короткий (завершающий) фрагмент стал сенсацией: о том, что в ОП хотят ликвидировать Конституционный суд Украины.





"Я подчеркиваю то, что конституционная реформа, которая была проведена во времена Петра Алексеевича Порошенко в 2017 году, создала Конституционный суд как орган, который вообще является неприкосновенным по сравнению с любым другим государственным органом. Неприкосновенным: вы не можете ни уволить судью, ни привлечь его к дисциплинарной ответственности. Любые вопросы внесения изменений в Конституцию обязательно требуют выводов самого Конституционного суда. А представьте, что вы вносите в парламент законопроект о внесении изменений в Конституцию, который предусматривает, например, ликвидацию Конституционного суда. Вы вынуждены этот законопроект передать сначала в Конституционный суд, чтобы они вам дали вывод, хорош ли этот законопроект. Скажите, кто вам там даст вывод о своей ликвидации? Никто. Поэтому я считаю реформу 2017 года позорным явлением, которое нужно сворачивать и делать новую реформу, в которой переосмыслить необходимость существования такой институции, как Конституционный суд. Возможно, это будет конституционная палата в составе Верховного Суда. Возможно, что-либо другое. Но мы от конституционалистов, которые сейчас активно принимают участие в работе Нацсовета по восстановлению Украины от последствий войны, ждем ответа на вопрос, как делать, что делать дальше с КС", - рассказал Смирнов.

И далее он резюмировал: "Президент Украины достаточно четко своими твердыми действиями показал в прошлом году, что он не допустит существования институции, которая своими решениями прямо совершает вред, прямой вред государству, которая подрывает достижения реформы и так далее".

Юридический шок

От опрошенных нами юристов, какой бы они ни были политической ориентации, можно было услышать только изумленные оценки этого фрагмента интервью Смирнова. Всех поразил уровень юридических знаний человека, который в ОП считается главным юристом, ответственным за судебное направление работы.

Во-первых, статья 159 о том, что любые вопросы внесения изменений в Конституцию обязательно требуют выводов КСУ, появилась в Конституции не благодаря "позорной реформе", как утверждает Смирнов, а была там с самого начала, то есть с 1996 года. Авторы Конституции специально постарались усложнить механизм внесения изменений в Конституцию. И за все годы действия Конституции статья 159 ни разу не подвергалась никаким изменениям.

Во-вторых, что касается даты "позорной реформы", то в 2017 году, вопреки заявлениям Смирнова (он дважды назвал эту дату), никакие изменения в Конституцию не были внесены. Законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия") был внесен в парламент 25 ноября 2015 года и окончательно принят 2 июня 2016 г., вступил в силу 30 сентября 2016 г. Но главное, конечно, не в дате, а в сути изменений.

До этой реформы в статье 149 было записано, что на судей КСУ распространяются гарантии независимости и неприкосновенности, основания для увольнения с должности, предусмотренные статьей 126 Конституции для обычных судей. Реформа 2016 года создала новую статью 149-1, в которой отдельно перечислила основания для прекращения полномочий и увольнения судьи КСУ. Специально для гурманов, которым нравится смаковать юридические подробности, приведем сравнительную таблицу.

Основания для прекращения полномочий и увольнения судьи КСУ





Действовали до 30.09.2016 Действуют с 30.09.2016 Судья увольняется с должности в случае: 1) окончания срока, на который он избран или назначен; 2) достижения судьей шестидесяти пяти лет; 3) невозможности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья; 4) нарушения судьей требований насчет несовместимости; 5) нарушения судьей присяги; 6) вступления в законную силу обвинительного приговора насчет него; 7) прекращения его гражданства; 8) признания его без вести отсутствующим или объявления умершим; 9) подачи судьей заявления об отставке или об увольнении с должности по собственному желанию. Полномочия судьи прекращаются при его смерти. Полномочия судьи КСУ прекращаются в случае: 1) истечения срока его полномочий; 2) достижения им семидесяти лет; 3) прекращения гражданства Украины или обретения им гражданства другого государства; 4) вступления в законную силу решения суда о признании его без вести отсутствующим или объявления умершим, признании недееспособным или ограниченно дееспособным; 5) вступления в законную силу обвинительного приговора насчет него за совершение им преступления; 6) смерти судьи КСУ. Основаниями для освобождения судьи КСУ от должности являются: 1) неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья; 2) нарушение им требований насчет несовместимости; 3) совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи Суда или выявило его несоответствие занимаемой должности; 4) подача им заявления об отставке или об увольнении с должности по собственному желанию.

Нетрудно убедиться, что основания для прекращения полномочий и увольнения судьи КСУ практически не сократились. Исчезло "нарушение судьей присяги", но вместо него появилось более конкретное "совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи Суда или выявило его несоответствие занимаемой должности".

Еще Смирнов печалится, что после реформы судью КСУ невозможно привлечь к дисциплинарной ответственности. Так вот, в Конституции никогда не было никаких норм о возможности привлечь судью КСУ к дисциплинарной ответственности. И соответственно никакая реформа никаких таких норм не могла отменить - по причине их отсутствия.

Поэтому заявление Смирнова о том, что "конституционная реформа, которая была проведена во времена Порошенко в 2017 году, создала Конституционный суд как орган, который вообще является неприкосновенным", очень далеко от действительности.

Опасности для Украины

Отдельная проблема в том, что когда подобные заявления делают чиновники высокого уровня, то это дискредитирует Украину. 23-24 саммит Европейского совета, высшего органа ЕС, будет рассматривать заявку нашей страны на вступление в Евросоюз. Две недели назад Россия заявила, что она против принятия Украины в ЕС и будет препятствовать этому. И вот сейчас заместитель руководителя ОП Украины рассказывает (причем не кому-нибудь, а "Радио Свобода"), что, дескать, Зеленский планирует ликвидировать КСУ как институцию. При этом все понимают, что для этого необходимо растоптать Конституцию. Украина сейчас имеет имидж лидера свободного мира, и именно поэтому мы имеем шанс уже через месяц получить статус кандидата в члены Евросоюза. Но если сейчас мы получим имидж страны, в которой грубейшим образом нарушаются основополагающие принципы ЕС, такие как принципы разделения властей и невмешательства в конституционное судопроизводство, то наши шансы упадут, как и имидж.

Кроме того, если мы в самом деле вступаем в ЕС, то нельзя демонстрировать нарочитое надругательство над европейскими институциями, которые имеют в Евросоюзе высокий авторитет. Речь о Венецианской комиссии, эксперты которой принимали живейшее участие в подготовке проекта конституционной реформы, внесенного в парламент 25.11.2015. На 104-м пленарном заседании Венецианской комиссии 23.10.2015 было принято Окончательное заключение (документ CDL-AD(2015)027), в котором отмечается, что "последняя версия изменений в Конституцию Украины, подготовленная рабочей группой Конституционной комиссии, является очень положительной и хорошо подготовленной и заслуживающей полной поддержки". То есть когда представитель украинской власти называет эту реформу "позорным явлением", то высказывает отношение к Венецианской комиссии. Вряд ли подобные оскорбления могут как-либо поспособствовать принятию Украины в Евросоюз.

Опасности для Зеленского

Можно не сомневаться, что на заявление Смирнова обратят внимания в европейских столицах. Но и в Украине оно, конечно, не осталось незамеченным.

Фактически Смирнов подставляет Зеленского, поднимая тему, которая сейчас выглядит совершенно несвоевременной, и вызывает у людей лишние вопросы. Например, Смирнов заявил, что КСУ является "неприкосновенным по сравнению с любым другим государственным органом". Разве? А по сравнению с президентом? В Конституции прямо записано, что президент "пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий". Зеленский в своей предвыборной программе обещал "начать с себя" и внести законопроект о снятии неприкосновенности с президента. Но такой проект так и не появился. Спрашивается: зачем Смирнов решил именно сейчас вбросить в украинское общество дискуссию о том, кто по сравнению с кем более или менее неприкосновенен? Это в самом деле сейчас актуально?

Еще хуже то, что у людей появились подозрения насчет дальнейших планов Банковой. Смирнов прямым текстом объявил о намерении Зеленского ликвидировать КСУ, чтобы без его разрешения вносить изменения в Конституцию, и это сразу же вызвало вопросы: а зачем? какие такие изменения планируется внести в Конституцию, убрав препятствие в лице конституционных судей? Известно, что люди больше всего боятся изменений, которые станут уступками Путину, особенно если они нарушат территориальную целостность. Зачем на ровном месте вызывать у народа подозрения?..

К сожалению, признания Смирнова уже стали фактом общественной жизни, и вызванный ими негативный эффект необходимо исправлять. Лучше всего, если кто-то из его непосредственного начальства уточнит публично, что действующая Конституция - это документ, на содержание которого никто и не думает покушаться каким-либо неконституционным способом.