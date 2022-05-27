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Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа
Кабинет министров продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года.
"Одобрен проект постановления о продлении на территории Украины карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года", - написал Шмыгаль в "Телеграм-канале" по результатам заседания правительства.
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