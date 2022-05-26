Регистрация налоговых накладных возобновится 27 мая – глава комитета Рады Гетманцев

Регистрация налоговых накладных, прерванная в начале войны, возобновится в пятницу, 27 мая, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Друзья, завтра открываем регистрацию налоговых накладных. Система будет работать в довоенном режиме с оговорками, указанными прямо в законе. Настоятельно прошу конвертаторов, отдельных налоговиков и других профессиональных уклонистов не расчитывать на то, что в условиях войны схемный налоговый кредит пройдёт незамеченным", – написал он в телеграм в четверг вечером.

По его словам, Госналогслужба на любые подобные попытки будет реагировать жестко, "по законам военного времени со всеми вытекающими".

Гетманцев также обратился к бизнесу с просьбой немедленно информировать его о любых перекосах на местах со стороны налоговой, если таковые будут иметь место.

"У налоговой абсолютно однозначная четкая задача — обеспечить регистрацию налоговых накладных в полном соответствии с законом и требованием белого бизнеса", – заявил глава комитета.

Как сообщалось, Верховная Рада 12 мая приняла закон (проект №7360), который, в частности, полностью возобновляет работу Системы электронного администрирования (СЭА) НДС. Регистрацию налоговых накладных, согласно ему, за февраль-май 2022 года предусмотрена до 15 июля этого года.

Согласно документу, налогоплательщики освобождаются от ответственности за несвоевременное представление отчетности или уплату налогов в период после начала войны 24 февраля, если эти налоговые обязанности были исполнены в течение 60 дней со дня возобновления такой возможности. Такие же поблажки даются и налогоплательщикам, перешедшим на упрощенную систему налогообложения с уплатой 2% налога.

Помимо этого закон возобновляет камеральные и документальные проверки налоговой отчетности, а также бюджетное возмещение НДС, однако точные сроки последнего пока отсутствуют.