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В Украине нужно вернуть довоенную систему налогообложения - Марченко
23:24 25.05.2022 |
Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что Украине следует вернуться на довоенную систему налогообложения.
Об этом он отметил в эфире общенационального марафона, передает Укринформ.
«Я считаю, что в Украине нужно вернуть довоенную систему налогообложения. Надо определиться, что мы вообще хотим: мы хотим выиграть войну или мы хотим каким-либо образом помогать бизнесу? Бизнеса мы помогли. Первые три месяца бизнес мог воспользоваться этой поддержкой. Сейчас нужно поддержать также государство, финансирующее армию. И эти расходы очень значительны», - сказал Марченко.
Он напомнил, что объем ежемесячного дефицита госбюджета сейчас составляет $5 млрд. Основными источниками его наполнения, кроме налогов, являются военные облигации, а также работа правительства с международными партнерами.
«Мы ведем активную работу с нашими международными партнерами, донорами, международными финансовыми организациями, чтобы обеспечить финансирование дефицита бюджета. Объем дефицита, который мы должны профинансировать каждый месяц, составляет $5 млрд», - подчеркнул министр.
Также, по его словам, в государственный бюджет будет направлено $7,5 млрд из дополнительно выделенных правительством США около $40 млрд с целью реагирования на агрессию России против Украины.
«Из $40 млрд долларов в государственный бюджет будет направлено $7,5 млрд. Это грантовые средства. И мы четко понимаем, как они будут использоваться», - отметил Марченко.
Как сообщалось, 15 марта Верховная Рада приняла налоговые стимулы для бизнеса на время войны. Так, согласно закону «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения», на период действия военного состояния уплачивать единый налог смогут не только ФЛП-упрощенцы, но и крупные предприятия.
Закон также повышает лимит доходов для использования единого налога с 10 млн. до 10 млрд. грн. Это значительно расширяет круг предприятий, которые смогут снизить налоговую нагрузку на время войны и сохранить свою деятельность. Налог с оборота устанавливается на уровне 2%.
В связи с российской агрессией правительство приняло решение о поэтапном выпуске военных облигаций. Таким образом, планируется осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд грн. Министерство финансов 24 мая привлекло в государственный бюджет более 12,6 млрд грн в результате размещения военных облигаций.
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