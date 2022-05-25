«Законопроект о расстреле военнослужащих». Почему Рада превращается в «бешеный принтер»

Юрий Вишневский / Деловая столица

Безудержный законодательный зуд дилетантов опасен всегда. Но особенно - во время военного положения.

Примечательное событие произошло в Верховной Раде. Общественная огласка заставила авторов законопроекта №7351 отозвать его. Этот документ в соцсетях назвали "законопроектом о расстреле военнослужащих", и его уже успела распиарить кремлевская пропаганда с целью дискредитации нашей армии.

Тем временем "Слуга народа", "Батьківщина", "За майбутнє", "Довіра" и бывшая ОПЗЖ собираются принять законопроект №7383, который даст нардепам право беспрепятственно бежать за границу без всяких командировок. Впрочем, обо всем по порядку.

Огонь по своим

Проект №7351 был внесен в парламент 5 мая "слугами народа" Марьяной Безуглой, Георгием Мазурашу и Александром Федиенко. В своей пояснительной записке они отметили, что "главной задачей законопроекта является всестороннее усиление способностей прекращать уголовные правонарушения, совершенные военнослужащими в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации". С этой целью они предложили внести изменение в статью 22-1 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины. В этой статье идет речь о действиях командира (начальника) "с целью задержания военнослужащего, совершающего деяния, подпадающего под признаки уголовного правонарушения, связанного с неповиновением, сопротивлением или угрозой начальнику, применением насилия, самовольным уходом с боевых позиций и определенных мест дислокации воинских частей (подразделений) в районах выполнения боевых задач".

Сейчас в данной статье устава записано, что в таких случаях "в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если другим способом невозможно прекратить уголовное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему". Так вот, авторы проекта №7351 предложили вычеркнуть слова "при этом не причиняя смерти военнослужащему". И означало это не что иное как разрешение командирам вести огонь на поражение по своим солдатам.

Как сообщил глава профильного парламентского комитета (по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки) Александр Завитневич, в соответствии с поручением главы парламента Руслана Стефанчука комитет на своем заседании 13 мая рассмотрел этот проект. По результатам обсуждения комитет рекомендовал Верховной Раде включить проект №7351 в повестку дня сессии и "по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом". То есть комитет не просто одобрил этот проект, а рекомендовал принять его сразу в двух чтениях.

Во время военного положения заседания парламентских комитетов проводятся в закрытом режиме. Поэтому нельзя выяснить, кто из членов комитета присутствовал на заседании 13 мая и какие аргументы "за" и "против" там звучали. Остается фактом, что проект уже был готов к принятию на пленарном заседании парламента. И только возмущение в соцсетях и интернет-медиа сумело это предотвратить. Согласно информации на сайте Верховной Рады, 24 мая проект был отозван.

Законодательный зуд

Это далеко не первый странный законопроект, появившийся во время военного положения. Можно упомянуть проект №7162-1 о "коррекции" текста государственного гимна в "победном" направлении. Его внесли 28 марта "слуги народа" Иван Юнаков и Георгий Мазурашу. Они предложили утвердить новые слова гимна. По их мнению, первый куплет должен звучать так: "Процвітає України, її слава й воля! Вже нам браття українці усміхнулась доля! Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці".

Ну и дальше в том же духе. То есть на нашей территории идет полномасштабная война, а мы должны петь, что все прекрасно, Украина процветает. А война - это, получается, нам "усміхнулась доля".

Это было настолько отвратительно, что вынужденно вмешался Владимир Зеленский. "Хочу сказать несколько слов и тем политикам, некоторым депутатам Верховной Рады Украины, которые совершенно не понимают, что происходит в сердцах наших людей. Настолько не понимают, что даже придумали менять национальный гимн", - заявил он в видеообращении в ночь на 3 апреля. Он призвал этих депутатов "успокоить эмоции" и прекратить "выставлять себя дураками". "Даже если случайно за что-нибудь подобное проголосуют, все равно моей подписи под такими законопроектами не будет. Не тратьте время", - подчеркнул он.

Казалось бы, этот скандал должен был стать уроком. Но нет. Некоторые депутаты не смогли сдержать законодательный зуд. Не будем перечислять все странные законопроекты, но упомянем еще два, №7381 и 7383, которые появились 17 мая.

Первый из них предложил ввести норму о том, что могут быть лишены гражданства Украины граждане, которые во время военного положения выехали на территорию агрессора, а также военнообязанные, которые выехали за границу и без уважительных причин не вернулись назад в течение 30 дней или письменно отказались от призыва (мобилизации) на военную службу.

В Конституции записано, что "гражданин Украины не может быть лишен гражданства". Представитель Верховной Рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря была вынуждена отреагировать. 21 мая она публично пообещала, что "законопроект №7381 о лишении гражданства за невозвращение из-за границы, зарегистрированный в парламенте на днях, рассматриваться не будет".

Депутаты на низком старте

Интересно, что автор проекта №7381 Георгий Мазурашу - явный рекордсмен по законодательному спаму последних месяцев - является и соавтором зарегистрированного в тот же день законопроекта №7383, который позволяет народным депутатам беспрепятственно выезжать за границу без каких-либо разрешений, по паспорту гражданина Украины или дипломатическому паспорту. Сейчас, согласно действующему законодательству, диппаспорт выдается нардепу только на срок выезда в заграничную служебную командировку. А проект №7383 предлагает, чтобы каждый нардеп получал диппаспорт на весь срок своих полномочий и держал его у себя. При этом проект запрещает требовать у нардепа при пересечении им госграницы какие-либо документы, кроме паспорта или диппаспорта.

То есть для народа хотели ввести расстрел за дезертирство (для солдат) и лишение гражданства за выезд из страны (для военнообязанных), а народным избранникам собираются дать право беспрепятственно бежать за границу безо всяких командировок. Инициаторами проекта №7383 числятся 60 нардепов из фракций партий "Слуга народа" и "Батьківщина", групп "За майбутнє", "Платформа за жизнь и мир" (бывшая фракция ОПЗЖ) и "Довіра". Первыми в списке инициаторов идут "слуга народа" Игорь Фрис, сопредседатель группы "За майбутнє" Тарас Батенко, "слуга народа" Арсений Пушкаренко, представитель "Батьківщини" Сергей Власенко и "слуга народа" Александр Федиенко.

Судя по составу подписантов, вероятность принятия законопроекта очень высока. Если, конечно, и этой инициативе не воспрепятствует общественное возмущение.

Синдром простых решений

Да, можно видеть во всем этом просто мозаику депутатских фантазий. Но сейчас идет полномасштабная война, причем на всех фронтах, включая информационный. И любая наша глупая ошибка может быть использована врагом.

В психологии известно понятие "сумеречное сознание". Это состояние может быть вызвано разными факторами, в т.ч. сильным стрессом и большим страхом. Не исключено, что авторы подобных инициатив как раз пребывают в сумеречном сознании.

Мотивом законодательного зуда может быть и банальный дилетантизм. Война - это повод проявить себя, а дилетантам свойственно предлагать "гениальные" теории.

В вышеупомянутых законопроектах прослеживается определенная тенденция. Акцент ставится на принуждении, как в сталинские времена. Военным угрожают расстрелами, гражданским - лишением гражданства. Да и предлагаемое переписывание гимна - это ведь не только надругательство над текстом, который стал национальным символом, но и фальсификация действительности в духе "мы уже победили". То есть мы видим поиск простых решений, упование на чудо - и в то же время низкий старт к бегству.

Так что какими бы ни были мотивы законодательного зуда отдельных депутатов, сейчас важно обезопасить страну от негативных последствий. Прежде всего необходимо пересмотреть, с учетом требований военного времени, практику законотворчества.

Не раз уже высказывались подозрения, что всякие странные законопроекты - это пробные шары. Но сейчас - совершенно неподходящее время, чтобы проверять общественное мнение методом проб и ошибок. Если хочется узнать реакцию людей - собирайте, пожалуйста, фокус-группы, но не выносите любой свой бред на публику. Люди ведь сейчас тоже не вполне уравновешены психологически, поэтому не нужно добавлять им поводов для возмущений.

А руководству Верховной Рады, лидерам фракции и партии "слуг народа" было бы неплохо ввести дополнительное, внутреннее (не публичное) сито для инициатив отдельных депутатов. Мы видим, что парламентские комитеты не всегда справляются с этой функцией. Возьмем законопроект №7351 "о расстреле военнослужащих". Его автор Марьяна Безуглая - заместитель председателя профильного комитета, глава подкомитета по введению ценностей и стандартов НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества. Но этот статус, к сожалению, не сделал ее специалистом в военной сфере. То же самое можно сказать и о главе комитета Александре Завитневиче, который не сумел просчитать негативный эффект (в том числе информационный) от самого факта одобрения такого проекта.

Значит, необходимо дополнительное сито. Например, прежде чем регистрировать разработанные законопроекты, стоит провести обсуждение и голосование их во внутрифракционном чате. Наверняка среди "слуг народа" хватает людей с критическим мышлением. Также дополнительным ситом могли бы стать лидеры парламента и "слуг народа" (Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Давид Арахамия, Елена Шуляк). Как минимум у них есть возможности неформально донести до народных депутатов мысль, что подача некачественных законопроектов на регистрацию может быть чревата исключением из фракции. Возможно, следует уже сейчас примерно наказать некоторых чересчур активных, чье законотворчество уже принесло особенно заметный вред.

Но при этом, конечно, ни для кого не должно быть исключений. То есть нельзя, чтобы законопроекты продвигались только потому, что за ними стоят "заслуженные люди", фавориты Банковой и т.п. Сейчас единственным критерием должна быть эффективность с точки зрения повышения обороноспособности и наступательного потенциала - на всех фронтах, включая информационный.

