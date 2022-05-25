Кабмин отсрочил обязательное использование е-подписи на защищенном носителе

Обязательно использование электронной подписи на защищенном носителе в Украине отсрочили на период действия военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, сегодня Кабинет министров принял изменения в соответствующее постановление.

Отмечается, что в 2020 году использование электронной подписи в отдельных случаях, когда требуется квалифицированное, было внедрено в рамках экспериментального проекта. Обязательно же использование е-подписи на защищенных носителях планировалось запустить с 31 марта этого года.

"Однако для того, чтобы не создавать во время военного состояния нагрузки на предоставлятелей электронных доверительных услуг и большие очереди на получение доверительных услуг, решение отсрочили. А это значит, что пользователи электронных доверительных услуг с 1 июня 2022 года смогут и дальше использовать усовершенствованные подписи, базирующиеся на квалифицированных сертификатах для е-взаимодействия физических и юридических лиц, а также аутентификации в госсистемах», - пояснили в Минцифре.

Как добавили в ведомстве, в прошлом году было получено 17 млн ​​е-подписей, которыми воспользовались более 8 млрд раз.