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Кабмин отсрочил обязательное использование е-подписи на защищенном носителе
15:59 25.05.2022 |
Обязательно использование электронной подписи на защищенном носителе в Украине отсрочили на период действия военного положения и в течение 6 месяцев со дня его прекращения.
Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, сегодня Кабинет министров принял изменения в соответствующее постановление.
Отмечается, что в 2020 году использование электронной подписи в отдельных случаях, когда требуется квалифицированное, было внедрено в рамках экспериментального проекта. Обязательно же использование е-подписи на защищенных носителях планировалось запустить с 31 марта этого года.
"Однако для того, чтобы не создавать во время военного состояния нагрузки на предоставлятелей электронных доверительных услуг и большие очереди на получение доверительных услуг, решение отсрочили. А это значит, что пользователи электронных доверительных услуг с 1 июня 2022 года смогут и дальше использовать усовершенствованные подписи, базирующиеся на квалифицированных сертификатах для е-взаимодействия физических и юридических лиц, а также аутентификации в госсистемах», - пояснили в Минцифре.
Как добавили в ведомстве, в прошлом году было получено 17 млн е-подписей, которыми воспользовались более 8 млрд раз.
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