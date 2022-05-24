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Лишь 10% украинцев готовы к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны, 82% против – КМИС
Никакие территориальные уступки для достижения мира в Украине не допустимы для 82% украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 13-18 мая.
Согласно результатам исследования, лишь 10% респондентов полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий, и еще 8% затруднились с ответом.
Во всех регионах Украины большинство населения против любых территориальных уступок. На западе, юге и в центре Украины такого мнение придерживается 83-85% опрошенных, допускают возможность уступок 8-9% опрошенных. Даже на Востоке, где сейчас идут интенсивные бои, 68% против уступок, а готовы на уступки только 19%.
При этом среди тех, кто выехал из оккупированных территорий на подконтрольные правительству только 5% заявили о готовности к территориальным уступкам (82% против, 13% затруднились ответить). Среди оставшихся на оккупированных территориях 18% готовы к территориальным уступкам (77% против, 5% затруднились ответить)
Опрос проведен методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) среди 2000 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных до 24 февраля Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50% и 1,1% – для показателей, близких к 5%, но в условиях войны к ней добавляется определенное систематическое отклонение. При этом полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения, отмечается в пресс-релизе.
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