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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Оптимизация или диверсия? Зачем депутаты хотят оставить Минобороны без разведки

09:03 23.05.2022 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Если мы проведем реформу разведки по модели, которая покажется странной нашим западным партнерам, это может поставить под удар налаженную практику обмена разведданными.

На сайте Верховной Рады появился законопроект №7380 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании организационно-правовых основ разведывательной и контрразведывательной деятельности". Он вызвал очень большое возмущение в экспертной среде. И это не тот случай, когда критику можно отложить на потом, до лучших времен, ибо этот проект напрямую касается вопросов обороны.

Мы не будем делать категоричных утверждений, но сформулируем несколько вопросов. Надеемся, что авторы проекта дадут ответы на них публично до того, как этот закон будет принят.

Чья ответственность?

Авторами проекта выступили "слуга народа" Марьяна Безуглая и еще 27 народных депутатов. Это выглядит очень странно.

С одной стороны, совершенно невозможно, чтобы эта инициатива не была согласована с Офисом президента. Не могут депутаты из правящей партии во время войны придумывать реформу военной разведки и контрразведки без ведома верховного главнокомандующего. Да и смысла в этом нет никакого: если этот закон не нужен Банковой, то его разработка - это пустая трата времени, все равно он не будет принят.

Но, с другой стороны, было бы логично ожидать, что автором такого важного законопроекта, предлагающего реформу в военной сфере в военное время, выступит президент. Ведь это его сфера ответственности. Заместителем руководителя ОП является специалист по военной разведке Роман Машовец - ему вполне было бы по силам руководить разработкой такого проекта.

Допустим, Машовец занят более важными делами. Тогда было бы логично ожидать, что по просьбе президента этой реформой займется профильный парламентский комитет - по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Но нет. Среди 28 официальных авторов проекта только Марьяна Безуглая входит в состав этого комитета, остальные от вопросов разведки очень далеки.

Вообще состав авторского коллектива очень разношерстый. В нем 20 "слуг народа", два представителя ОПЗЖ (сейчас это группа "Платформа за жизнь и мир"), четыре представителя "Батьківщини", один член группы "За майбутнє" и один внефракционный (Дмитрий Разумков). Совершенно невероятно, чтобы они вдруг случайно собрались и решили затеять реформу разведки. Скорее всего, они просто согласились поставить свои подписи под законопроектом, не вчитываясь в него и не пытаясь в нем разобраться. По-видимому, их заверили в том, что это правильная реформа, которая срочно необходима для укрепления нашей обороноспособности.

Но в любом случае это выглядит как бегство от ответственности. Получается, ни президент, ни профильный комитет не захотели нести ответственность за эту реформу. И это очень опасно с точки зрения доверия. В самом деле, какое доверие может быть к реформе разведки, инициированной депутатами, которые не имеют к разведке никакого отношения, а главным "специалистом" по разведке среди них является бывший медик Марьяна Безуглая?

По чьей модели?

Комментируя критические оценки законопроекта №7380, Марьяна Безуглая раскрыла некоторые подробности: "Проект в разработке, идея - мощное военное ведомство, военное разведсообщество. Порядок подчинения Минобороны и взаимодействия с другими структурами тайный. Детали еще выписываются, что будет в законе, что в подзаконных актах. Пишут военные. Берется опыт в частности Израиля".

Но затем она удалила этот комментарий, и это неудивительно: модель проекта №7380 принципиально отличается от израильской модели.

В Израиле есть Моссад (полное название "Ведомство разведки и специальных задач"), Шабак (занимается контрразведкой и борьбой с терроризмом) и Аман (военная разведка). Моссад и Шабак относятся к юрисдикции премьер-министра, тогда как Аман подчиняется генштабу Армии обороны Израиля. Если сравнивать с американской моделью, то Моссад по своему назначению и функциям сравним с ЦРУ (CIA), Шабак - с ФБР (FBI), тогда как Аман по своим задачам аналогичен Агентству национальной безопасности (NSA) и Оборонному разведывательному агентству (DIA), которые оба подчинены Пентагону.

В Украине сейчас тоже, как в Израиле, есть три спецслужбы, занимающиеся разведкой и контрразведкой. Это СБУ (в ее составе есть департаменты, отвечающие за контрразведку и военную контрразведку), Служба внешней разведки Украины (СВРУ) и Главное управление разведки (ГУР). СБУ и СВРУ относятся к юрисдикции президента, тогда как ГУР подчинено Минобороны.

Проект №7380 предлагает все это поломать в три шага. Во-первых, передать ГУР часть функций СВРУ и соответственно сократить численность СВРУ. Во-вторых, передать ГУР из СБУ военную контрразведку. В-третьих, вывести ГУР из подчинения Минобороны, переименовать в Службу военной разведки и контрразведки Украины и подчинить напрямую президенту.

Это, несомненно, украинское ноу-хау, наш - украинский - велосипед. Это наш способ утереть нос глупым американцам и израильтянам, которые не додумались лишить оборонные ведомства своих стран собственных органов военной разведки.

Действительно ли возникла крайняя необходимость проводить этот эксперимент прямо во время войны? И не потому ли Банковая перекладывает ответственность на депутатов, что не уверена в положительном результате реформы?

Оптимизация или диверсия?

Впрочем, предположим, что реформа задумана прекрасная и что она действительно призвана обеспечить оптимизацию и повышение эффективности нашей военной разведки и контрразведки. Даже если это так, результат выглядит сомнительным. Есть несколько серьезных оснований предполагать, что вместо оптимизации может получиться диверсия.

Прежде всего, может получиться диверсия против наших отношений с западными партнерами. Проект №7380 отбирает военную контрразведку у СБУ и тем самым прямо противоречит законопроекту №3196-д, который ждет второго чтения и дает новую редакцию закона об СБУ. Реформирование СБУ является одним из условий евроатлантической интеграции Украины. Помощь в этой реформе оказывает Международная консультативная группа из числа представителей консультативной миссии ЕС, представительств ЕС и НАТО и посольства США. При участии этой группы законопроект №3196-д был подготовлен ко второму чтению, и послы стран G7 выступили с заявлением, в котором подчеркнули "важность скорейшего принятия Верховной Радой закона о СБУ без внесения дальнейших правок".

В проекте №3196-д, как и в действующем законе об СБУ, записано, что в систему СБУ входят органы военной контрразведки. А проект №7380 вообще вычеркивает военную контрразведку из закона об СБУ. Конечно, тут может быть расчет, что послы G7 сейчас не заметят такой "пустяк". Но дело не в послах, а в сотрудничестве разведывательных сообществ. Мы сейчас критически зависим от доверия западных разведок, прежде всего американской и британской. И если мы проведем реформу разведки по своей собственной модели, которая покажется странной западным партнерам, то не факт, что это не поставит под удар налаженную практику обмена разведданными.

Кроме того, может получиться диверсия вообще против военной разведки как таковой. Дело в том, что проект №7380 неполноценен. Кроме него, нужен еще отдельный закон о Службе военной разведки и контрразведки Украины, которая будет создана вместо Главного управления разведки Минобороны. Напомним, что у нас есть отдельные законы обо всех силовых органах: Вооруженных силах Украины, СБУ, СВРУ, Госпогранслужбе, Нацгвардии, Нацполиции, ГБР, НАБУ. Судя по признанию Марьяны Безуглой, для Службы военной разведки и контрразведки Украины никто не собирается писать отдельный закон, а вместо этого будут тайные указы президента. Однако это может поставить под удар легитимность деятельности военных разведчиков и контрразведчиков.

Было бы прекрасно, если бы инициаторы реформы и авторы законопроекта дали публичные ответы и развеяли все сомнения. А еще - заручились публичной поддержкой этой инициативы нашими западными партнерами. Пока же появление проекта №7380 выглядит как информационная диверсия. Даже если это действительно хорошая реформа, нельзя вбрасывать в информационное пространство воюющей страны настолько спорные законопроекты, напрямую касающиеся военной сферы, без надлежащей разъяснительной работы.
 

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