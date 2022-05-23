Moody's понизило рейтинг Украины до «Caa3» с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги правительства Украины в иностранной и национальной валюте, а также рейтинги приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте с "Caa2" до "Caa3".

"Понижение рейтингов до "Caa3" обусловлено повышенными рисками устойчивости государственного долга Украины из-за вторжения России, идущего к более затяжному военному конфликту, чем первоначально ожидало агентство Moody's, что увеличивает вероятность реструктуризации долга и убытков для частных кредиторов", - говорится в сообщении агентства на его сайте.

Moody's также изменило прогноз рейтинга на негативный и отметило, что на этом пересмотр для возможного понижения, начатый 25 февраля 2022 года, завершен.

Агентство указывает, что сейчас Украина за счет международной финансовой поддержки смогла снизить непосредственные риски ликвидности, однако связанный с этим значительный рост государственного долга, вероятно, приведет в неустойчивое состояние в среднесрочной перспективе.

"Обеспокоенность устойчивостью такого высокого бремени государственного долга может препятствовать дальнейшему доступу к официальному финансированию для целей обслуживания коммерческого долга. При уровне рейтинга "Caa3" Moody's ожидает восстановления в случае дефолта, как правило, порядка 65-80%", - констатируется в сообщении.

Moody's добавляет, что негативный прогноз отражает высокую степень неопределенности в отношении того, как будет развиваться вторжение и каковы будут его кредитные последствия. "Более затяжной военный конфликт после вторжения России будет поддерживать очень высокие потребности в финансировании в течение длительного периода и приведет к дальнейшему увеличению долгового бремени. Следовательно, возмещение инвесторами в случае дефолта может быть ниже 65-80%, что соответствовало бы рейтингу ниже "Caa3", - поясняет агентство.

Согласно релизу, потолки Украины в национальной и иностранной валюте были снижены до "Caa2" с "Caa1". Разрыв в одну ступень между потолком в местной валюте и суверенным рейтингом отражает низкую предсказуемость правительства и институтов и повышенные внутренние политические и геополитические риски. Потолок в иностранной валюте приведен в соответствие с потолком в местной валюте, что отражает слабую эффективность политики, уже ограниченную открытость счета операций с капиталом и высокий уровень внешней задолженности при ограниченных валютных резервах.

Moody's ожидает, что реальный ВВП резко сократится примерно на 35% в 2022 году, учитывая большие человеческие жертвы, значительный ущерб производственному потенциалу и инфраструктуре Украины, а также очень большое перемещение населения. По оценкам агентства, на те регионы, где идут боевые действия или которые оккупированы российскими войсками, до вторжения приходилось около 20% ВВП Украины, учитывая концентрацию сельскохозяйственной и промышленной деятельности.

Moody's ожидает, что обстрелы продолжат сдерживать восстановление значительной экономической активности до конца года. Хотя Moody's полагает, что экономика начнет постепенно восстанавливаться с 2023 года, вторжение России, вероятно, приведет к некоторым необратимым потерям ВВП, даже если будет оказана значительная внешняя поддержка для помощи в восстановлении.

Более затяжной военный конфликт будет истощать финансовые ресурсы правительства: Moody's оценивает потребности в финансировании в этом году примерно в $50 млрд (35% ВВП 2022 года) и прогнозирует рост госдолга примерно до 90% ВВП с примерно 49% на конец 2021 года.

По оценкам Moody's, международные финансовые институты и другие доноры выделили около $38 млрд финансовой поддержки, из которых $5 млрд уже выплачены с начала вторжения, что должно покрыть значительную часть расчетных потребностей Украины в финансировании на 2022 год. Открытие счета в Международном валютном фонде (МВФ) для направления донорских ресурсов на платежный баланс и бюджетные нужды, включая возможность для стран передавать специальные права заимствования, приведет к дальнейшему увеличению финансирования, отмечается в сообщении.

Moody's также указывает, что фискальная устойчивость Украины столкнется с рисками в среднесрочной перспективе из-за ВВП-варрантов, выпущенных в рамках реструктуризации долга в 2015 году. При соблюдении ряда условий Украина обязана платить 15% от произведенной ею дополнительной экономической продукции, если рост реального ВВП превышает 3%, и 40%, если рост реального ВВП превышает 4%. В частности, сильный рост, вызванный восстановлением, в 2024 году может вызвать крупные выплаты по инструментам с 2026 года, когда больше не будет применяться предел выплат в размере 1% от ВВП.