Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа

Верховная Рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток - до 23 августа 2022 года.

За соответствующие законы (№7389 и 7390) об утверждении соответствующих указов президента проголосовали в воскресение соответственно 320 и 315 народных депутатов, говорится в информации на сайте Рады.

Как сообщалось, Зеленский подписал указ №64/2022 "О введении военного положения в Украине" 24 февраля, народные депутаты утвердили его 300 голосами в тот же день. Позже он дважды вносил законопроекты о продлении военного положения сроком еще на 30 дней, Верховная Рада поддерживала их.

Кроме того, 24 февраля Зеленский подписал указ №69/2022 "О всеобщей мобилизации", согласно которому мобилизация проводилась в течение 90 суток со дня вступления в силу указа.

