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Нацбанк Украины отменил ограничение курса продажи валюты
17:48 20.05.2022 |
Национальный банк Украины (НБУ) с 21 мая отменил ограничение, согласно которому уполномоченные учреждения могли продавать наличную иностранную валюту клиентам с отклонением от официального не более чем на 10%, сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.
Соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №102 от 20 мая, которое обнародовано на сайте центробанка и вступает в силу с 21 мая.
Документом также отменены аналогичные ограничения на установление курса, согласно которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.
"Снятие ограничений на установление курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций. Все это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте", - процитировала пресс-служба заместителя главы НБУ Юрия Гелетия.
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