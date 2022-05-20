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G7 договорилась выделить Украине $18,4 млрд
Министры финансов Группы семи договорились в четверг о 18,4 млрд долларов на помощь Украине в оплате счетов в ближайшие месяцы и заявили, что готовы поддерживать Киев на протяжении всей войны с Россией и сделать больше, если потребуется.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на проект коммюнике министров.
"В 2022 году мы мобилизовали 18,4 миллиарда долларов бюджетной поддержки, в том числе 9,2 миллиарда последних обязательств", - говорится в проекте.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину в течение всей этой войны и в дальнейшем и готовы делать больше, если потребуется", - говорится в сообщении.
В проекте G7 приветствовала предложение Европейской комиссии в среду предоставить Украине 9 миллиардов евро и отметила, что Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация планируют поддержку на сумму 3,4 миллиарда долларов. Но пока понятно, есть ли эти средства частью 18,4 миллиарда долларов, будут ли выделены отдельно.
Как сообщалось, Германия поддержит Украину краткосрочной бюджетной поддержкой в размере около миллиарда евро.
По данным немецкого Минфина, на три месяца Украина попросила помощи в размере около 5 млрд. евро в месяц.
Однако после этого времени может потребоваться дополнительная поддержка.
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