Финансовые новости
- |
- 20.05.22
- |
- 01:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сенат США одобрил пакет помощи Украине на $40 млрд
Большинство членов Сената США в четверг поддержали выделение помощи Украине на сумму около 40 миллиардов долларов.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Пакет помощи был одобрен 86 голосами за, 11 сенаторов были против.
Законопроект будет отправлен в Белый дом для немедленного подписания президентом США Джо Байденом, поскольку Вашингтон спешит продолжить военную помощь Украине.
Проект о выделении Украине этого пакета помощи ранее задержал сенатор Рэнд Пол, республиканец от Кентукки.
Представитель Пентагона Джон Кирби ранее в этом месяце сказал, что финансирование для быстрого предоставления оружия Украине, которое использовал Байден в последнее время, иссякнет к третьей неделе мая, если не выделить новые средства.
Пакет предусматривает почти 20 млрд долларов на Пентагон - на три миллиарда больше, чем первоначально попросил Белый дом, в том числе 6 млрд прямой помощи по безопасности и 9 млрд на пополнение складов оружия, которое направляется Пентагоном Украине.
Кроме того, в пакете 4 млрд долларов для Украины и других стран, на которые влияет война, для помощи по закупке оружия, 8,8 млрд прямой экономической поддержки для Украины, а также средства на возобновление работы посольства, документирование военных преступлений и меры по предотвращению утечки ядерного топлива.
Палата представителей приняла законопроект 11 мая. 13 мая лидеры демократов и республиканцев пытались договориться об ускоренном принятии этого законопроекта в Сенате.
Впрочем, эти усилия были заблокированы сенатором-республиканцем Рендом Полом, который требовал включить в законопроект норму о назначении специального федерального надзорного органа, который бы следил за использованием этих средств.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|G7 договорилась выделить Украине $18,4 млрд
|Сенат США одобрил пакет помощи Украине на $40 млрд
|Европарламент проголосовал «за» отмену импортных пошлин ЕС для Украины
|Зеленский предложил Раде продлить военное положение и срок всеобщей мобилизации в Украине на 90 суток
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Европейская комиссия предоставит Украине новый макрофин в размере 9 млрд евро в 2022 году – фон дер Ляйен
|ЕС возглавит усилия по реконструкции послевоенной Украины на принципах сочетания инвестиций с реформами – фон дер Ляйен
|Восстановление в обмен на реформы: СМИ раскрыли план ЕС по послевоенной отстройке Украины
|Кабмин отказался от госрегулирования цен на бензин и дизель
|Из «Азовстали» эвакуировали 53 раненых и еще 211 человек – Маляр
|Глава посольства США: Украина тоже может вступить в НАТО без ПДЧ
Это интересно
|Россия выпала из тройки лидеров по доле в хешрейте биткоина
|Уязвимость приложения Find My может использоваться злоумышленниками даже при отключенном iPhone
|Геофизик из Японии предложил простой способ синхронизации всех часов на планете
|Представлен самый мощный Cadillac Escalade-V с 691-сильным мотором от Camaro ZL1
|Samsung отказалась от планов по производству электромобилей собственными силами
|Представлены прототипы смартфона с экраном 360 Foldable OLED и ноутбука без клавиатуры
|Илон Маск оказался плохим предсказателем. Его прогнозы практически не сбываются