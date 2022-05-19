Европарламент проголосовал «за» отмену импортных пошлин ЕС для Украины

Европейский парламент поддержал отмену на один год импортных пошлин ЕС на весь украинский экспорт, чтобы поддержать экономику страны.

Соответствующее голосование состоялось в четверг в рамках пленарного заседания Европарламента. «За» проголосовало 515 депутатов, «против» - 32 и 11 воздержалось.

В Европарламенте отметили, что голосование является ответом на последствия войны России против Украины, которая ограничивает возможности страны для торговли.

Предложенные меры полностью отменят ввозные пошлины на промышленную продукцию, ввозные пошлины на фрукты и овощи, а также антидемпинговые пошлины и защитные меры в отношении импорта стали сроком на один год.

Следующим шагом должна быть публикация решения в Официальном журнале ЕС, после чего они вступят в силу на следующий день.