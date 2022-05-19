Зеленский предложил Раде продлить военное положение и срок всеобщей мобилизации в Украине на 90 суток

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", и направил в Верховную Раду законопроекты об их утверждении.

"В связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины… постановляю… продлить срок военного положения в Украине с 5 часов 30 минут 25 мая 2022 года сроком на 90 суток", - говорится в тексте указа №341\2022, опубликованного на сайте украинского парламента.

В тексте указа №342\2022 также говорится о продлении срока мобилизации в Украине на 90 суток с 25 мая 2022 года, то есть до 23 августа текущего года.

Оба указа датированы 17 мая, а зарегистрированы в Верховной Раде под №№7389 и 7390 18 мая.

Проект закона о продлении военного действия предусматривает, что он немедленно оглашается через средства массовой информации и вступает в силу со дня опубликования. Проект закона в продлении мобилизации предусматривает немедленное оглашение в СМИ и вступление в силу с 24 мая.

Как сообщалось, Зеленский подписал указ №64/2022 "О введении военного положения в Украине" 24 февраля, народные депутаты утвердили его 300 голосами в тот де день. Позже он дважды вносил законопроекты о продлении военного положения сроком еще на 30 дней, Верховная Рада поддерживала их.

Кроме того, 24 февраля Зеленский подписал указ №69/2022 "О всеобщей мобилизации", согласно которому мобилизация проводилась в течение 90 суток со дня вступления в силу указа.

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Киев. 18 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", и направил в Верховную Раду законопроекты об их утверждении.

"В связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины... постановляю... продлить срок военного положения в Украине с 5 часов 30 минут 25 мая 2022 года сроком на 90 суток", - говорится в тексте указа №341\2022, опубликованного на сайте украинского парламента.

В тексте указа №342\2022 также говорится о продлении срока мобилизации в Украине на 90 суток с 25 мая 2022 года, то есть до 23 августа текущего года.

Оба указа датированы 17 мая, а зарегистрированы в Верховной Раде под №№7389 и 7390 18 мая.

Проект закона о продлении военного действия предусматривает, что он немедленно оглашается через средства массовой информации и вступает в силу со дня опубликования. Проект закона в продлении мобилизации предусматривает немедленное оглашение в СМИ и вступление в силу с 24 мая.

Как сообщалось, Зеленский подписал указ №64/2022 "О введении военного положения в Украине" 24 февраля, народные депутаты утвердили его 300 голосами в тот де день. Позже он дважды вносил законопроекты о продлении военного положения сроком еще на 30 дней, Верховная Рада поддерживала их.

Кроме того, 24 февраля Зеленский подписал указ №69/2022 "О всеобщей мобилизации", согласно которому мобилизация проводилась в течение 90 суток со дня вступления в силу указа.