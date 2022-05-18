Еврокомиссия официально предложила создать новый механизм для восстановления Украины

Европейская комиссия предложила создать новый механизм под названием "Отстроить Украину" (Rebuild Ukraine) как основополагающий инструмент поддержки восстановления Украины после войны.

Об этом в среду сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет "Европейская правда".

Комиссия отметила, что российская агрессия продолжается и общие потребности в восстановлении Украины пока не известны. Однако важно уже сейчас разработать основные составляющие международных усилий по послевоенному обновлению Украины.

Усилия по восстановлению должны возглавить украинские власти в тесном сотрудничестве с Европейским Союзом и другими ключевыми партнерами, такими как G7 и G20, и другими третьими странами, а также международными финансовыми институтами и международными организациями.

Отмечается, что партнерство между городами и регионами в Европейском Союзе и Украине обогатит и ускорит реконструкцию.

Еврокомиссия планирует возглавить Платформу по восстановлению Украины, которая будет работать как всеобъемлющий орган стратегического управления, ответственный за утверждение плана восстановления, составленного и реализуемого Украиной при поддержке административного потенциала и технической помощи со стороны ЕС.

План восстановления, одобренный платформой на основе оценки потребностей, станет основой для ЕС и других партнеров для определения приоритетных областей, выбранных для финансирования и конкретных проектов. Платформа будет координировать источники финансирования и назначения для оптимизации их использования, а также будет следить за ходом реализации плана.

Для поддержки плана реконструкции Еврокомиссия предлагает создать механизм Rebuild Ukraine как основной правовой инструмент поддержки Европейского Союза, который будет совмещать гранты и ссуды на восстановление.

Он будет включен в бюджет ЕС и тем самым обеспечит прозрачность, подотчетность и надежное финансовое управление этой инициативе с четкой привязкой к инвестициям и реформам.

Механизм будет основываться на опыте ЕС в рамках Фонда восстановления и устойчивости, но адаптирован к беспрецедентным вызовам реконструкции Украины и ее сопровождению на ее европейском пути.

Сам механизм будет иметь особую структуру управления, обеспечивающую полную собственность Украины.

Значительный акцент в функционировании механизма будет сделан на реформах в сфере верховенства права и борьбе с коррупцией, а инвестиции, приведенные в соответствие с климатическими, экологическими и цифровыми политиками и стандартами ЕС, помогут Украине стать сильнее и устойчивее после разрушительного российского вторжения.

Непредвиденные потребности, вызванные войной, выходят за рамки средств, доступных в нынешних многолетних финансовых рамках Евросоюза. Поэтому Еврокомиссия отмечает, что нужно будет найти новые источники финансирования.

Дополнительные гранты, которые будут предоставлены Украине, могут быть профинансированы либо за счет дополнительных взносов государств-членов (и третьих стран, если они этого пожелают), либо посредством целевого пересмотра многолетней финансовой базы. Эти источники могли бы финансироваться за счет кредитов, предоставленных Украине в рамках программы.

Однако, учитывая масштаб кредитов, которые, вероятно, потребуются, варианты включают привлечение средств для кредитов от имени ЕС или под национальные гарантии государств-членов.