ЕС возглавит усилия по реконструкции послевоенной Украины на принципах сочетания инвестиций с реформами – фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Европейский союз намерен возглавить усилия, направленные на реконструкцию послевоенной Украины, которые будут основаны на принципе сочетания инвестиций с немедленными реформами.

С соответствующим заявлением она выступила в среду в Брюсселе. «Мы должны думать о завтрашнем дне, в отношении более объемных усилий, направленных на реконструкцию (Украины - ИФ). У ЕС есть ответственность и стратегический интерес в том, чтобы возглавить эти усилия по реконструкции. Сегодня мы разработали принципы, как построить такие возможности, такую платформу. Принципы реконструкции должны сочетать инвестиции и немедленные реформы», - заявила президент Еврокомиссии.

В этой связи она выразила уверенность, что «со временем эта комбинация реформ и инвестиций будут поддерживать Украину в продвижении на ее европейском пути». «Это очень важно для процесса вступления (в ЕС – ИФ)», - подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, будет одобрен план, в котором «будут отражены нужды, определенные Украиной». «План будет направлен на ключевые сферы реформ, такие как антикоррупционная, административные возможности, верховенство права, независимость судебной системы. И, конечно, должен быть надежно закреплен зеленый и цифровой переход и фундаментальные европейские ценности», - убеждена президент Еврокомиссии.

Кроме того, фон дер Ляйен сообщила, что ЕС не будет «единственным вкладчиком в эти усилия». «Поэтому, как часть этого плана, мы предлагаем платформу реконструкции, платформу, которую возглавят совместно Украина и Европейская комиссия и которая соберет вместе вклады государств-членов, финансовых доноров, международных доноров, международных финансовых институций и других партнеров-единомышленников. Цель этой платформы – договориться о направлении развития и гарантировать максимум синергии всех усилий. Эти инвестиции помогу Украине восстать более сильной, более устойчивой из разрушительной цены, которую нанесла путинская армия», - завершила она.