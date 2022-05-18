Кабмин отказался от госрегулирования цен на бензин и дизель

Кабинет министров принял решение отказаться от государственного регулирования цен на топливо. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.

При этом Кабмин сохранил предельную границу цены на бензин в 52 грн за литр, дизтопливо - 58 грн за литр.

"У нас была дискуссия с операторами рынка сегодня, и по итогам возникла договоренность, что мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом и весь доступный ресурс на европейском рынке транспортировать в Украину", - сказала министр.

Она добавила, что в правительстве ожидают, что предельные цены на дизтопливо будут не более 58 грн, на бензин - не более 52 грн.

"Как только мы почувствуем, что операторы злоупотребляют положением, мы будем вводить в отношении них санкции. Мониторить ситуацию ежесуточно", - подчеркнула Свириденко.

Министр надеется, что это решение позволит сократить очереди на АЗС и восстановить баланс на рынке уже в ближайшие недели.