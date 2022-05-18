Финансовые новости
- |
- 18.05.22
- |
- 03:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кабмин отказался от госрегулирования цен на бензин и дизель
23:00 17.05.2022 |
Кабинет министров принял решение отказаться от государственного регулирования цен на топливо. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.
При этом Кабмин сохранил предельную границу цены на бензин в 52 грн за литр, дизтопливо - 58 грн за литр.
"У нас была дискуссия с операторами рынка сегодня, и по итогам возникла договоренность, что мы со стороны государства приостановили ценовое регулирование, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом и весь доступный ресурс на европейском рынке транспортировать в Украину", - сказала министр.
Она добавила, что в правительстве ожидают, что предельные цены на дизтопливо будут не более 58 грн, на бензин - не более 52 грн.
"Как только мы почувствуем, что операторы злоупотребляют положением, мы будем вводить в отношении них санкции. Мониторить ситуацию ежесуточно", - подчеркнула Свириденко.
Министр надеется, что это решение позволит сократить очереди на АЗС и восстановить баланс на рынке уже в ближайшие недели.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Восстановление в обмен на реформы: СМИ раскрыли план ЕС по послевоенной отстройке Украины
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин отказался от госрегулирования цен на бензин и дизель
|Из «Азовстали» эвакуировали 53 раненых и еще 211 человек – Маляр
|Глава посольства США: Украина тоже может вступить в НАТО без ПДЧ
|Наступление РФ затормозилось на 30 дней, потеряна треть собранной армии - разведка Британии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Рада возобновила ответственность за неуплату налогов во время войны
|Рада утвердила указ президента о принудительном изъятии активов Сбербанка России и ВЭБ.РФ в Украине
|Финансирование и толчок к реформам: что даст Украине статус кандидата на членство в ЕС
|Год или больше. Почему война против русских фашистов будет долгой
|Милованов будет управлять изъятыми российскими активами
|Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
Это интересно
|Harley-Davidson под брендом LiveWire представила S2 Del Mar — свой самый доступный электрический мотоцикл
|Samsung повысит цены на услуги по производству чипов на 15-20 %
|Bentley становятся слишком тяжелыми для обычных водителей
|Затраты на цифровую трансформацию в 2022 году достигнут $1,8 трлн в мировом масштабе
|Детям полезно играть в видеоигры — они развивают интеллект, выяснили шведские учёные
|Rolls-Royce представил обновленный Phantom
|Илон Маск приостановил сделку по покупке Twitter. Акции соцсети рухнули на 20%