Из «Азовстали» эвакуировали 53 раненых и еще 211 человек – Маляр

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в видеообращении в ночь на вторник, что из "Азовстали" эвакуировали 53 раненых в Новоазовск и еще 211 человек доставили через гуманитарный коридор в Оленевку.

"Совместно главное управление разведки Минобороны, Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, Пограничная служба начали операцию по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" оборонцев Мариуполя", - сказала Маляр в видеообращении в ночь на вторник.

Она отметила, что с "Азовстали" вывезли 53 тяжелораненых украинских военнослужащих, которых направили в больницу в Новоазовске.

Также еще 211 человек через гуманитарный коридор доставили в Оленевку.

"Для дальнейшего их возвращения домой будет осуществлено процедуру обмена", - заявила маляр в эфире национального телемарафона в ночь на вторник.

Она отметила, что в отношении оставшихся на территории комбината военных силовыми ведомствами продолжается проведение операции по спасению.

Маляр также подчеркнула, что благодаря защитникам Мариуполя Украина получила критически важное время для формирования резервов, перегруппировку сил и получение помощи от партнеров.

Все поставленные командованием задания защитники Мариуполя выполнили в полном объеме. К сожалению, мы не имеем возможности деблокировать "Азовсталь" военным путем. Главное задание Украины и всего мира – сохранить жизни защитников Мариуполя", - подытожила замминистра обороны.