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Из «Азовстали» эвакуировали 53 раненых и еще 211 человек – Маляр
07:59 17.05.2022 |
Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в видеообращении в ночь на вторник, что из "Азовстали" эвакуировали 53 раненых в Новоазовск и еще 211 человек доставили через гуманитарный коридор в Оленевку.
"Совместно главное управление разведки Минобороны, Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия, Пограничная служба начали операцию по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" оборонцев Мариуполя", - сказала Маляр в видеообращении в ночь на вторник.
Она отметила, что с "Азовстали" вывезли 53 тяжелораненых украинских военнослужащих, которых направили в больницу в Новоазовске.
Также еще 211 человек через гуманитарный коридор доставили в Оленевку.
"Для дальнейшего их возвращения домой будет осуществлено процедуру обмена", - заявила маляр в эфире национального телемарафона в ночь на вторник.
Она отметила, что в отношении оставшихся на территории комбината военных силовыми ведомствами продолжается проведение операции по спасению.
Маляр также подчеркнула, что благодаря защитникам Мариуполя Украина получила критически важное время для формирования резервов, перегруппировку сил и получение помощи от партнеров.
Все поставленные командованием задания защитники Мариуполя выполнили в полном объеме. К сожалению, мы не имеем возможности деблокировать "Азовсталь" военным путем. Главное задание Украины и всего мира – сохранить жизни защитников Мариуполя", - подытожила замминистра обороны.
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