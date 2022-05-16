Глава посольства США: Украина тоже может вступить в НАТО без ПДЧ

Сергей Сидоренко / Европейская правда

Кристина Квин уже более двух лет возглавляет посольство США в Украине, а работает в Киеве с мая 2019-го. Она застала смену президентов, избрание нового парламента, кризис безопасности и в конце концов - полноценное вторжение российской армии.

Формально у нее нет статуса посла и она действует как "поверенная в делах США", потому что Вашингтон, который в этот период также испытывал жесткий политический кризис, так и не смог назначить нового топ-дипломата. Однако к Кристине Квин есть полное доверие "посольского уровня" и в Киеве, и на родине.

Недавно она, а также небольшое количество дипломатов, вернулись к работе в Киеве. Этот разговор дипломатки с узким кругом украинских журналистов, включая редактора "Европейской правды", стал первым после ее возвращения. Мы публикуем самое важное из сказанного представительницей США.

О том, как должна закончиться война

Украина должна одержать победу, но определять рамки этой победы должны не США, а Украина. Украинское правительство и украинцы должны определить, какой итог войны для них приемлем, а какой нет. А мы поддержим то решение о победе, которое вы выберете.

Мы поддержим более безопасную Европу - а это значит такую, где Россия меньше угрожает своим соседям и в целом Европе. Украина при этом тоже должна почувствовать себя более безопасно.

Наш министр обороны Ллойд Остин сказал, что мы стремимся увидеть Россию стратегически более слабой, потому что нас беспокоит, не сделает ли президент Путин новый безответственный шаг вроде того, как он сделал в Украине.

Мы также избегаем говорить о том, нужны ли вам переговоры и какой-то договор с РФ на пути к победе или нет. Это должно быть ваше решение.

О шансах на освобождение оккупированных территорий, включая Крым

Украина уже отбросила россиян от Киева, от Харькова. Так что не лишено логики предположение, что вы отбросите россиян и из других оккупированных регионов.

При этом мы, оказывая Украине оборонную помощь, не обсуждали каким-либо образом использование предоставленного оружия в Крыму и на Донбассе, не ставили условий по этому поводу.

В то же время мы всегда признавали, что и Крым, и Донбасс - это Украина, и этот факт будет иметь огромное значение, когда мы будем принимать решение о дальнейшей поддержке в контексте того, как далеко Украина будет отбрасывать российскую армию. Но решение об этом остается за Украиной.

Я, конечно, слышала комментарии, что, мол, "США специально не предоставляют достаточное количество оружия, чтобы Украина отбросила россиян и победила, а дают столько, чтобы их сдерживать и истощать". Это абсолютная ложь. И самое простое доказательство - тот факт, что вы все же отбросили армию РФ с севера Киевщины и из Харьковщины.

Мы хотим, чтобы вы отбросили армию РФ и на других направлениях.

Мы хотим, чтобы Украина победила в этой войне! И мы ежедневно работаем над тем, чтобы это произошло. США уже поставили в Украину больше оружия, чем любое другое государство, и мы будем продолжать это делать.

Поставки оружия Украине: изменения и ограничения

То, что поставки оружия из США изменились, связано с изменениями на поле боя.

Вот смотрите: чтобы танки не пересекали границу, вам требовалось противотанковое оружие, поэтому перед вторжением мы поставляли вам "Джавелины" в большом количестве. Далее происходило много изменений в военной ситуации, изменялись потребности, и мы находили возможность их удовлетворять.

Когда Украина обращается к нам с запросом об оружии, мы должны оценить, что есть в наших запасах, что доступно для поставки. Имеет значение и то, что для использования некоторого оборудования украинским военным требуется обучение, и на это тоже нужно время. Но когда мы можем удовлетворить просьбу Украины - мы это делаем.

К примеру, Украина просила о дальнобойной артиллерии, и мы предоставили 90 гаубиц с очень серьезным боекомплектом.

Что касается ограничений, в том числе по самолетам: я напомню, что у США нет советских самолетов, которые знакомы вашим пилотам. Действительно, были обсуждения в рамках НАТО о поставках таких самолетов из других стран, но по ряду причин этот механизм не заработал.

Но если государства-союзники, имеющие определенное оружие (в частности, самолеты), хотят поставлять его Украине на двусторонней основе - они могут это делать! США не останавливают союзников в этом, никаких ограничений нет, они могут это сделать, просто переправив самолеты через границу.

Обвинения именно США в непоставках самолетов не имеют оснований, даже если есть те, кому проще прятаться за нашей спиной. Но я не считаю возможным давать более подробные комментарии, потому что "показывать пальцем" на того или иного союзника не помогает сохранению единства в НАТО.

О вероятности применение ядерного оружия

Мне неизвестно о том, чтобы Путин устанавливал определенные красные линии, после которых Россия будет готова пойти на этот шаг.

Но даже то, что Путин вообще упоминает о ядерном оружии - это совершенно безответственно. Это также противоречит собственной политике России относительно принципов применения ядерного оружия.

Впрочем, у нас нет свидетельств того, что Россия действительно готовится применить ядерное оружие. И мы надеемся, что она останется ответственной. А президент Байден неоднократно предупреждал, что этот шаг будет иметь невероятные последствия для России.

Об Украине и НАТО в контексте быстрого вступления Финляндии и Швеции

США - только один из 30 членов Альянса, поэтому могу говорить только об американской позиции. Мы продолжаем поддерживать политику открытых дверей для всех "государств-аспирантов", включая Украину, если она будет стремиться присоединиться к Альянсу.

Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не был юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ. Однако я не называла бы это сокращенной процедурой. ПДЧ - это механизм, позволяющий государству достичь требований. И если какое-то государство уже отвечает всем требованиям - ПДЧ становится ненужным.

Поэтому как Украина, так и любое другое государство не должно получать План действий по членству и выполнять его в случае, если вы в целом будете отвечать большей части требований.

О работе посольства США в Киеве

Даже когда мы выехали во Львов, а затем в Польшу, посольство не прекратило работу. Здание посольства действительно прекратило работу, но мы продолжали работать.

Сейчас, находясь здесь лично, мы можем достичь большего.

В Киеве работает небольшая команда. Официально мы еще не возобновили работу посольства: нет даже флага на флагштоке. Сейчас мы готовим планы официального открытия и увеличения присутствия настолько, насколько позволяет ситуация. Как только анализ безопасности покажет, что мы можем привезти больше людей - мы сделаем это.

Мы также ждем одобрения кандидатуры посла Бриджит Бринк. У нее есть двухпартийная поддержка, слушания в Конгрессе прошли, по моему мнению, хорошо, и если ее подтвердят, то она сможет присоединиться к нам. Возможно, это произойдет уже в июне.

О ленд-лизе

Ленд-лиз - это механизм, позволяющий президенту поставлять оружие быстро.

Вопреки его названию (слово lend означает "одалживать", то есть передавать временно. - ЕП), мы не говорим о том, что Украина должна вернуть все, что получит по этому механизму. Идея ленд-лиза в другом.

Когда США продают или передают оружие другому государству, правительство должно проходить экспортную процедуру, получать согласования и соответствовать определенным ограничениям. И именно для того, чтобы не сталкиваться с этими ограничениями, предлагается передавать оружие по ленд-лизу.

Скажу откровенно, это просто процедура ускорения снабжения оружием. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-то огромного долга после войны.

О двухпартийной поддержке Украины

Когда Палата представителей Конгресса одобрила 40 млрд долларов помощи для Украины, она увеличила даже очень высокий запрос, который поступил из Белого дома (Байден предлагал выделить для помощи Украине 33 млрд долларов. - ЕП). Это демонстрирует тот уровень поддержки Украины, который есть в США.

Украину поддерживает абсолютное большинство конгрессменов - как республиканцев, так и демократов. И я должна сказать, что для сегодняшней американской политики такая двухпартийная поддержка - уникальная вещь. Практически нет других вопросов, кроме Украины, по которым Конгресс почти единодушен.

(Отвечая на уточняющий вопрос о Трампе, который выступает против помощи Украине, и его сторонниках) Конечно, есть и несогласные, и это их право не соглашаться. Но если вы посмотрите на количество таких противников, то увидите, что в Конгрессе их очень мало, а в правительстве вообще нет - американская администрация полностью поддерживает Украину.