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Наступление РФ затормозилось на 30 дней, потеряна треть собранной армии - разведка Британии
07:49 16.05.2022 |
Наступление России на Донбассе потеряло темп и не сможет восстановиться как минимум в течение месяца, а системные проблемы продолжают нарастать.
Об этом говорится в публичной сводке британской военной разведки от 15 мая, сообщает Европейская Правда.
Эта сводка длиннее привычного объема подобных документов и суммирует данные за длительное время.
Минобороны Британии констатирует, что за последний месяц, "несмотря на незначительные начальные достижения", Россия не смогла захватить значительную территорию Украины, и при этом армия РФ "сохраняет стабильно высокий уровень истощения".
"На сегодня Россия, вероятно, потеряла треть сухопутных боевых сил, которые она собрала в феврале (для нападения на Украину)", - констатирует Минобороны Британии. Такие высокие оценки российских боевых потерь до сих пор не звучали.
Также военное ведомство ожидает, что задержки "почти наверняка будут усиливаться" из-за потери войском РФ мостового оборудования и беспилотников.
"На протяжении всего конфликта им не хватало российского мостового оборудования, что замедляло и ограничивало наступательный маневр. Российские БПЛА, имеющие жизненно важное значение для тактической осведомленности и управления артиллерией, оказались уязвимы для украинского ПВО", - констатируют британцы.
Кроме того, действия российских вооруженных сил все больше ограничены "постоянно низким боевым духом" и снижением боеспособности подразделений, которое невозможно быстро заменить.
"В нынешних условиях РФ вряд ли будет способна резко увеличить темпы продвижения по Украине в течение следующих 30 дней", - констатирует военная разведка Британии.
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