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Рада возобновила ответственность за неуплату налогов во время войны
Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс, возвращающие возмещение налога на добавленную стоимость, а также ответственность за неуплату налогов, фактически отмененную после начала полномасштабной войны. Соответствующий законопроект №7360 поддержали 276 народных депутатов.
Законопроект предусматривает возобновление налоговой обязанности и подачи отчетности для плательщиков, которые могут своевременно это делать. Перечень документов, подтверждающих невозможность выполнения налоговой обязанности, будет устанавливаться Министерством финансов.
Бизнес обязан возобновить уплату налогов не позднее двух месяцев после того, как у него появляется такая возможность.
Плательщики налога, перешедшие на упрощенную систему налогообложения с уплатой 2% налога, освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение налоговых обязанностей с 24 февраля 2022 года, если возобновили оплату налогов в течение 60 дней со дня перехода на упрощенную систему.
Возобновляются камеральные, документальные внеплановые и фактические налоговые проверки.
Также этот законопроект предусматривает регистрацию налоговых накладных за февраль-май 2022 года не позднее 15 июля.
Кроме того, депутаты разрешили юридическим лицам ввозить автобусы, грузовики и спецмашины, отвечающие устаревшим стандартам Евро-3, для собственного использования. Отчуждать их запрещено в течение трех лет.
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