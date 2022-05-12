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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Год или больше. Почему война против русских фашистов будет долгой

17:49 11.05.2022 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Сейчас США и Евросоюз обсуждают конфискацию активов Центробанка РФ и российских миллиардеров для финансирования Украины.

Спикер Палаты представителей (нижней палаты Конгресса США) Нэнси Пелоси не зря съездила в Киев. 30 апреля она на встрече с Владимиром Зеленским смогла подробно выяснить наши потребности. И 10 мая Палата представителей не только удовлетворила запрос президента США Джо Байдена о выделении $33 млрд "для поддержки украинского народа и защиты глобальной демократии после неспровоцированного нападения России на Украину", но и повысила эту сумму почти до $40 млрд.

Перед голосованием Пелоси обратилась к своим коллегам-конгрессменам: "Время имеет решающее значение, и мы не можем позволить себе ждать. Этим пакетом помощи Америка посылает громкое сообщение миру о нашей непоколебимой решимости поддержать мужественный народ Украины, пока не будет одержана победа".

На что пойдут $40 млрд в мае-сентябре

Подчеркнем, что весь этот пакет - это безвозмездная помощь (не кредиты). Подробности будут выясняться по ходу реализации закона, пока же отметим без комментариев шесть самых крупных компонент этого пакета помощи:

* Фонд экономической поддержки - $8,766 млрд для удовлетворения неотложных потребностей Украины, предоставления необходимой бюджетной поддержки для обеспечения деятельности правительства Украины. Включает $760 млн на обеспечение продовольственной безопасности.

* Пополнение запасов США - $8,7 млрд для пополнения запасов оборудования США, отправленного в Украину в соответствии с полномочиями по списанию.

* Инициатива содействия безопасности Украины - $6 млрд на оказание помощи, включая обучение, оборудование, вооружение, логистическую поддержку, поставки и услуги, заработную плату и стипендии, обеспечение и разведывательную поддержку вооруженных сил и сил национальной безопасности Украины.

* Агентство США по международному развитию (USAID) - $4,35 млрд для оказания чрезвычайной продовольственной помощи людям во всем мире, страдающим от голода в результате конфликта в Украине, и на неотложные гуманитарные потребности населения и громад внутри Украины.

* Программа иностранного военного финансирования - $4 млрд для предоставления дополнительной поддержки Украине и странам, затронутым ситуацией в Украине, включая страны восточного фланга НАТО и других партнеров в регионе, для наращивания и обновления их потенциала.

* Европейское командование вооруженных сил США - $3,9 млрд на поддержку миссии, разведывательную поддержку, выплаты в трудных условиях американским войскам, развернутым в регионе, и оборудование, включая батарею Patriot. Закон также увеличивает лимит помощи, которая может быть предоставлена дружественным иностранным государствам, с $450 млн до $950 млн.

Планы на полтора года

Этот закон теперь должен быть утвержден Сенатом (верхней палатой Конгресса США), который, по словам лидера сенатского большинства Чака Шумера, проголосует "быстро" и отправит на подпись Байдену. Сам Байден намерен успеть до 19 мая (к тому времени закончатся поставки в Украину американских вооружений, на которые было выделено финансирование раньше).

"Эта помощь имеет решающее значение для успеха Украины на поле боя. Мы не можем допустить, чтобы наши поставки помощи остановились, пока мы ждем дальнейших действий Конгресса, - заявил он 9 мая. - У нас осталось примерно 10 дней до достижения этого критического срока".

В тот же день, 9 мая, Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, принятый обеими палатами Конгресса в апреле. Он не связан с вышеупомянутыми $40 млрд, это две разные программы. $40 млрд должны быть израсходованы до конца текущего финансового года, т.е. до 30 сентября 2022 г. А закон о ленд-лизе распространяется на 2022-2023 финансовые годы, т.е. до 30 сентября следующего года.

И это говорит о том, что война будет долгой, но это будет война до победы. Об этом же говорит наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "В первые месяцы войны победа для нас выглядела в отводе российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и возмещении нанесенного ущерба. Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет решающим для дальнейшей динамики войны, то безусловно победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий", - заявил он в интервью Financial Times, которое вышло 10 мая.

Министр высказал убежденность, что союзники Украины поддержат ее на всем пути, включая вытеснение России с Донбасса и Крыма, потому что именно агрессия Москвы дала Западу новое чувство цели. Сопротивление Украины "снова сплотило США и Евросоюз", подчеркнул Кулеба и добавил: "Они уже чувствуют, что наша победа будет и их победой, поэтому я верю, что они поддержат нас".

Но он также признал, что кровопролитие может быть слишком большим, и Украине, возможно, в конечном итоге придется вести переговоры об урегулировании. По его словам, в этом случае Киев хотел бы "подойти к неизбежному моменту с самыми сильными картами".

О том же 10 мая заявил на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. "Как выглядит победа, это должно быть определено украинцами, а не Соединенными Штатами. Мы хотим дать Украине те преимущества, которые ей нужны на поле боя и за будущим столом переговоров, чтобы иметь возможность определить для себя, как будет выглядеть победа".

Решить задачу освобождения оккупированных территорий до осени или даже до конца текущего года совершенно нереально. До осени следующего года - это уже более реалистично. Но это будет зависеть от того, какие именно вооружения мы получим по обеим программам ($40 млрд и ленд-лиз).

Окончательных списков еще нет. Номенклатура и объемы поставок в рамах пакета в $40 млрд будут утверждаться с учетом возможностей других стран удовлетворить наши потребности. По словам Кирби, до конца мая должно состояться второе заседание Консультативной группы по обороне Украины. Первая встреча состоялась 26 апреля на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, в ней приняли участие представители оборонных ведомств 40 стран. Новая встреча будет организована в режиме онлайн. Это говорит о том, что США хотят провести ее оперативно; главное, чтобы она дала нужные нам результаты.

Что же касается ленд-лиза, то по закону у Байдена есть 60 дней, чтобы установить конкретную процедуру поставок нам вооружений по этой программе. Т.е. крайний срок установления этой процедуры - 9 июля. По словам Кирби, возможно, потребуются какие-то двусторонние соглашения между США и Украиной.

По этой программе США смогут предоставлять Украине вооружения взаймы или в аренду. После победы использованная военная техника может быть списана, а оплата за уничтоженную технику может не взиматься. Если мы что-то и будем оплачивать, то - только после победы и только те вооружения, которые захотим оставить себе для дальнейшего использования.

За счет оккупанта

Итак, США уже запланировали крупные расходы на военную и финансовую помощь нам вплоть до осени следующего года. Также нам помогут другие страны "Большой семерки" и Евросоюз.

Однако для долгой войны нам нужны гораздо большие финансовые ресурсы, чем те, которые готовы выделить западные партнеры. И это серьезная проблема. Ведь нам необходимо расходовать огромные средства из госбюджета не только на оборону, но и на поддержку населения. Миллионы украинцев из-за российской агрессии потеряли работу и/или жилье. У подавляющего большинства попросту нет финансовых запасов, чтобы прожить несколько месяцев, не говоря уж о том, чтобы дотянуть до осени следующего года.

Тут нас могут обнадеживать громкие стенания министра иностранных дел РФ Лаврова. Он обвинил Запад в воровстве более $300 млрд валютных резервов РФ, замороженных в западных банках.

Его худшие опасения подтвердил глава европейской дипломатии, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель. По его словам, европейские страны должны рассмотреть вопрос об изъятии замороженных активов российского Центробанка и использовании их для восстановления Украины после войны. "Я очень "за", поскольку этот шаг абсолютно логичен", - сказал он в интервью Financial Times, которое вышло 9 мая.

Боррель подчеркнул, что вопрос оплаты восстановления Украины - один из ключевых на повестке дня. Для этого потребуется сотни миллиардов евро, а основное бремя ляжет на страны Евросоюза.

Для нас важно, чтобы Евросоюз и США побыстрее договорились о реализации этой идеи. И чтобы часть этих денег уже в ближайшие месяцы была направлена на поддержку украинцев, пострадавших от российской агрессии.

Financial Times упоминает еще один перспективный источник финансирования наших потребностей. В конце апреля Байден предложил продать активы российских миллиардеров и использовать вырученные деньги. На прошлой неделе эту идею поддержал президент Европейского совета Шарль Мишель. Сейчас, пишет издание, чиновники Еврокомиссии изучают юридические способы осуществить ее.

Россия уже нанесла нам ущерб в размере, который превосходит все западные активы Центробанка РФ и российских миллиардеров, вместе взятые. Поэтому задача нашей дипломатии - добиться безоговорочной конфискации этих активов в пользу Украины.

"Россия должна заплатить за свою агрессию высокую цену" - пока что это не более чем риторическая фигура. А нам нужно, чтобы это стало свершившимся фактом.

 

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