Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, призванный упростить процедуру поставок вооружений в Украину.

Документ под названием "Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине 2022 года" был внесен в Конгресс еще до начала российского вторжения в Украину, в январе этого года.

3 мая законопроект был одобрен большинством голосов Палаты представителей Конгресса США (417 - за, 10 - против), а до этого законопроект одобрил Сенат.

Как сказано в законопроекте, президент США "может уполномочить правительство предоставлять взаймы или давать в аренду средства обороны Украине и другим странам Восточной Европы, пострадавшим от вторжения России в Украину, чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить гражданское население от потенциального нападения или продолжающейся агрессии со стороны России".

Этот законопроект будет работать аналогично закону о ленд-лизе времен Второй мировой войны, когда США поставляли своим союзникам вооружение, военную технику и продовольствие без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой. Во времена Второй мировой войны одним из главных получателей такой помощи был Советский Союз.

С начала российского вторжения в Украину Джо Байден выделил три пакета военной помощи Киеву на сумму 800 млн долларов каждый. 28 апреля президент США попросил Конгресс выделить дополнительные 33 млрд долларов на помощь Украине.

В чем преимущество закона о ленд-лизе?

По словам экспертов, законопроект о ленд-лизе позволит значительно упростить бюрократический процесс, которым обычно сопровождается продажа оружия: в этом случае американские вооружения можно будет сдавать Украине и другим странам Восточной Европы в аренду.

"Без закона о ленд-лизе при взятии военной техники в аренду Украина должна возвратить ее США в течение пяти лет и возместить ущерб за любые повреждения, - рассказал изданию Defenseone политический аналитик Института Катона Джордан Коэн. - Законопроект отменяет подобные ограничения".

Кроме того, закон избавляет Джо Байдена от необходимости обосновывать перед Конгрессом, какие именно вооружения он хочет предоставить в аренду Украине в экстренном порядке, добавил Коэн.

Задача закона о ленд-лизе - усилить позиции Киева в мирных переговорах с Москвой, считает старший научный сотрудник программы Forward Defense Атлантического совета Томас Уоррик.

"Это посылает сигнал как украинцам, так и Путину, что в ближайшее время появится больше оружия и боеприпасов", - цитирует слова Уоррика издание Defenseone.