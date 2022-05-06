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АНАЛИТИКА

Контрнаступление и РСЗО из США. Как Украина и союзники «поздравляют» Путина с 9 мая

18:01 06.05.2022 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Через полгода в США выборы. Поэтому и демократы, и республиканцы хотят выглядеть максимально решительными в поддержке Украины.

Прошло уже более полумесяца с 19 апреля, когда Россия объявила о второй фазе своей "спецоперации", а на самом деле полномасштабной войны против Украины. Сейчас всем очевидно, что оккупационным войскам не удастся выполнить задачу, которую поставил перед ними Путин: к 9 мая оккупировать полностью всю территорию Донецкой и Луганской областей. Однако нам, конечно, хотелось бы говорить не только о провале путинских планов, но и об успехах наших войск. А также о том, что мы получили оружие, в том числе ракетное, необходимое, чтобы переломить ход войны.

Просьба с двойным смыслом

5 мая главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный сообщил о своем очередном телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. По словам Залужного, он рассказал Милли "о переходе сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях". Кроме того, он акцентировал на применении агрессором крылатых ракет. В частности, 3 мая противник применил 14 крылатых ракет, выпущенных со стратегических бомбардировщиков ТУ-160 из района Каспийского моря. "Поэтому вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален", - подчеркнул Залужный.

Эти ракетные системы фактически имеют двойное назначение. M142 HIMARS более легкая, смонтированная на колесном шасси. Она способна стрелять залпами по шесть ракет M26 (дальность 32 км) или M30/31 (дальность 70 км), а кроме того, запускать по одной баллистические ракеты ATACMS дальностью до 300 км. Система М270 MLRS более тяжелая, смонтированная на гусеничной базе. Она способна стрелять залпами по 12 ракет M26 или M30/31 и запускать за один раз две ракеты ATACMS.

Нас интересуют оба эти режима. Ракеты дальностью 32-70 км нужны для ударов по позициям врага, чтобы облегчить себе контрнаступление. А ракеты ATACMS нужны, чтобы атаковать объекты в тылу врага (аэродромы, мосты, железнодорожные узлы, нефтехранилища и т.д.), в том числе на территории России и в оккупированном Крыму. Такие удары стали бы возмездием за применение врагом крылатых ракет.

Пентагон не возражает

Ситуация на фронтах росийско-украинской войны остается в фокусе внимания американских медиа. В немалой мере этому способствуют ежедневные поставки в Украину американских вооружений. Рядовым американцам хочется, чтобы эта помощь давала видимые результаты.

И это учитывают в Пентагоне. Там регулярно, по несколько раз в неделю, проводят закрытые брифинги для журналистов, посвященные именно этому вопросу. 2 мая представитель Пентагона сообщил, что "украинцы проделали хорошую работу за последние двое суток, и им удалось оттеснить россиян примерно на 40 км восточнее Харькова". 4 мая тот же представитель подтвердил, что украинцам удалось оттеснить российские войска примерно на 20-30 миль (32-48 км) к востоку от Харькова. Также он подчеркнул, что российские ракетные удары по украинским объектам инфраструктуры "не повлияли на нашу способность продолжать поставки в Украину. Мы не видели никаких признаков того, что какая-либо часть западной помощи была прервана или остановлена".

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби специально подчеркивает, что США стараются удовлетворить украинские запросы. "Мы сосредоточены каждый день на том, чтобы помочь Украине защитить себя, доставляя ей оружие и материалы, в которых она нуждается, как можно быстрее. И это соответствует их запросам о том, что им нужно. А если у нас его нет, мы работаем с другими странами, у которых оно есть, и мы можем помочь его получить", - заявил он на брифинге 4 мая.

На следующий день он подтвердил, что поставки оружия и материальных средств в Украину продолжаются каждый день, несмотря на российские ракетные удары. Также его попросили прокомментировать сообщения об украинских ударах по территории России. Кирби ответил в том духе, что это в исключительной компетенции украинцев - как применять оружие, которое им дают. "Я думаю, что это украинцы должны говорить об операциях, которые они проводят или нет. Мы не собираемся этого делать. Мы сосредоточены на том, чтобы помочь им защитить себя от незаконного, несправедливого и жестокого насильственного вторжения в их страну".

Фактор ноябрьских выборов

Впрочем, решение о предоставлении нам ракетного оружия принимается все-таки не Пентагоном, а Белым домом с согласия Конгресса. Напомним, что на днях в Киеве побывала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. В ее руках сейчас запрос президента Джо Байдена о $33 млрд для Украины на май-сентябрь. Следующие две недели (10-13 и 16-19 мая) пленарные, то есть можно ждать голосования. Наше контрнаступление и вообще наша воля к победе в этой войне - это важный аргумент, чтобы конгрессмены воодушевились и поспешили удовлетворить запрос Байдена.

И в любом случае аргументом являются агрессивные аппетиты Кремля, которые наверняка подогреются победной истерией 9 мая. Путин четко продемонстрировал намерение аннексировать все территории, которые он оккупировал. Поэтому важно, чтобы западное оружие пришло к нам как можно быстрее, включая M142 HIMARS и М270 MLRS.

"Я думаю, что будет большое давление, чтобы обеспечить это, и, поскольку мы, похоже, объявляем о пакете помощи [Украине] каждую неделю, я не удивлюсь, увидев HIMARS [в Украине] на следующей неделе или через неделю", - спрогнозировал в комментарии The Washington Post старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Марк Канциан. Он также предположил, что может быть отправлена в Украину и упоминавшаяся выше более мощная реактивная система залпового огня, тоже эксплуатируемая армией США, - М270 MLRS.

Конечно, пока это только предположения. Но если Вашингтон в самом деле сделал ставку на нашу победу в войне и на фиаско режима Путина, то наше контрнаступление должно будет получить мощную ракетную компоненту. Кстати, в ноябре в США выборы Палаты представителей и трети Сената. Поэтому и демократам, и республиканцам сейчас выгодно выглядеть максимально решительными в поддержке Украины. И это позволяет надеяться, что они не будут затягивать с необходимыми решениями до осени, а примут их уже в мае.
 

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