Полиция Испании подтверждает задержание Шария – СМИ

Национальная полиция Испании подтверждает задержание в Таррагоне пророссийского блоггера Анатолия Шария по обвинению в государственной измене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание El Diario со ссылкой на источники в испанской полиции.

В полиции подтверждают, что Шарий был задержан "по международному ордеру на арест".

Источники в испанской полиции сообщают, что "он будет привлечен к ответственности". Испания и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с международной преступностью.

Ранее, в Службе безопасности Украины сообщили, что в Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене.

Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.

Украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

- ст. 111 (Государственная измена)

- ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины.