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Полиция Испании подтверждает задержание Шария – СМИ
14:27 05.05.2022 |
Национальная полиция Испании подтверждает задержание в Таррагоне пророссийского блоггера Анатолия Шария по обвинению в государственной измене.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание El Diario со ссылкой на источники в испанской полиции.
В полиции подтверждают, что Шарий был задержан "по международному ордеру на арест".
Источники в испанской полиции сообщают, что "он будет привлечен к ответственности". Испания и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с международной преступностью.
Ранее, в Службе безопасности Украины сообщили, что в Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого СБУ подозревает в государственной измене.
Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.
Украинская спецслужба подозревает Шария в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:
- ст. 111 (Государственная измена)
- ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).
По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.
Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты его подрывной деятельности против Украины.
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