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В «Prozorro.Продаже» объявили земельных аукционов на 1,44 миллиарда
08:35 02.05.2022 |
В системе «Prozorro.Продажи» объявлено более 5 тысяч онлайн-аукционов по продаже и аренде земли, общей стоимостью более 1,44 миллиарда гривен.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Правительственный портал.
«В системе «Prozorro.Продажи» объявлено более 5 тысяч онлайн-аукционов по продаже и аренде земли. Общая стоимость всех лотов - 1 млрд. 441 млн. грн. Общая площадь земельных участков - более 27 тыс. га», - говорится в сообщении.
Отмечается, что из 5 тысяч аукционов почти 1800 - по продаже земли и более 3200 - по аренде. Общая площадь земельных участков по аукционам по аренде - 23,8 тыс. га, они оцениваются в 110 млн. грн; аукционов по продажам - 3,4 тыс. га, которые оцениваются в 1,3 млрд грн.
По состоянию на 28 апреля в системе полностью завершено около 1700 земельных аукционов, еще 320 торгов - на этапе заключения договоров. Средний показатель конкуренции на торгах - 3,4 участника.
За время войны по результатам успешно завершенных земельных аукционов в бюджеты разных уровней поступило почти 96 млн гривен. Рост цен на торгах в среднем составляет 190%.
В топ-5 по стартовой стоимости земель входят Львовская, Киевская, Закарпатская, Одесская и Волынская области.
Как сообщалось, 24 марта Верховная Рада разрешила не проводить аукционы по аренде с/х земли государственной и коммунальной собственности на период военного положения. Но это не касается всех других видов земель - операции с ними должны проводиться и дальше в Prozorro.Продаже.
Кроме того, эти изменения не влияют на частных лиц - они по-прежнему могут объявлять в системе «Prozorro.Продажи» торги по продаже и аренде с/х земли.
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