Финансовые новости
- |
- 29.04.22
- |
- 10:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Конгресс США окончательно одобрил закон о ленд-лизе для Украины
Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила законопроект о программе ленд-лиза для Украины, который существенно упростит процедуру поставок американского вооружения Киеву. В поддержку документа проголосовали 417 членов Конгресса, против были всего 10, сообщила в четверг, 28 апреля, пресс-служба Палаты. Все выступившие против закона о ленд-лизе - представители Республиканской партии.
Закон о ленд-лизе для Украины дает президенту США расширенные полномочия по предоставлению Киеву в аренду или иным способом (например, с условием отложенной оплаты) средств для обороны от российской агрессии. В числе прочего речь идет о вооружениях, транспортных средствах, продовольствии и медикаментах.
В поддержку этого документ 7 апреля единогласно проголосовал Сенат. Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент США Джо Байден.
Накануне голосования в Палате представителей США по закону о ленд-лизе для Украины американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве обороны США сообщил, что в Штутгарте, в зоне ответственности Европейского командования Соединенных Штатов, создан центр управления поставками военной помощи Украине.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Боррель шокирован ударами РФ по Киеву, где находились генсек ООН и премьер Болгарии
|Байден попросил у Конгресса $33 млрд для Украины, из них более 20 млрд – на военную помощь
|Левочкин, Пинчук, Ярославский и другие. Что ждет сбежавших от войны украинских олигархов
|Байден предложит использовать изъятые у российских олигархов активы на компенсации Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Парламент Канады признал преступления России в Украине геноцидом
|Будущее без России. Как на базе «Рамштайн» оформилась антипутинская коалиция
|Вот и началась большая битва из-за газа
|Еврокомиссия предложила отменить на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины в ЕС
|Генассамблея ООН приняла резолюцию о праве вето
|Британия отменила все пошлины на экспорт из Украины
Это интересно
|Миллиард устройств Интернета вещей был атакован злоумышленниками в прошлом году
|Илон Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд
|Toyota будет предлагать услугу временной покраски автомобилей с пробегом
|Из-за санкций русские хакеры ищут новые способы отмывания денег
|Илон Маск: производство роботов принесёт Tesla больше денег, чем выпуск автомобилей и технологии автопилота
|Компании Илона Маска по строительству туннелей удалось привлечь $675 млн на развитие бизнеса
|Илон Маск убеждён, что поездка на роботизированном такси Tesla обойдётся дешевле, чем на автобусе