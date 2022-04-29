Конгресс США окончательно одобрил закон о ленд-лизе для Украины

Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила законопроект о программе ленд-лиза для Украины, который существенно упростит процедуру поставок американского вооружения Киеву. В поддержку документа проголосовали 417 членов Конгресса, против были всего 10, сообщила в четверг, 28 апреля, пресс-служба Палаты. Все выступившие против закона о ленд-лизе - представители Республиканской партии.

Закон о ленд-лизе для Украины дает президенту США расширенные полномочия по предоставлению Киеву в аренду или иным способом (например, с условием отложенной оплаты) средств для обороны от российской агрессии. В числе прочего речь идет о вооружениях, транспортных средствах, продовольствии и медикаментах.

В поддержку этого документ 7 апреля единогласно проголосовал Сенат. Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент США Джо Байден.

Накануне голосования в Палате представителей США по закону о ленд-лизе для Украины американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в министерстве обороны США сообщил, что в Штутгарте, в зоне ответственности Европейского командования Соединенных Штатов, создан центр управления поставками военной помощи Украине.