Финансовые новости
- |
- 28.04.22
- |
- 23:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Байден попросил у Конгресса $33 млрд для Украины, из них более 20 млрд – на военную помощь
Президент США Джо Байден представил законопроект о дополнительном финансировании в размере 33 миллиардов долларов, направленных на помощь Украине, он попросил Конгресс одобрить его как можно скорее.
Об этом он сказал в ходе обращения в Белом доме, сообщает "Европейская правда".
"Крайне важно, чтобы это финансирование было одобрено и утверждено как можно скорее", - сказал Байден.
"Мы не нападаем на Россию. Мы помогаем Украине защищаться от российской агрессии, и так же, как Путин решил начать это жестокое вторжение, он мог бы сделать выбор, чтобы прекратить это жестокое вторжение", - добавил он.
Байден сказал, что война в Украине - это борьба за свободу, и это недешево, но будет дороже, если мир подвергнется российской агрессии.
"Этот законопроект нам нужен, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу. Стоимость этой борьбы недешева, но уступка агрессии будет дороже, если мы позволим этому произойти", - заявил президент США.
По его словам, выбор стоит между поддержкой украинцев, защищающих свою страну или поддержкой для россиян, чтобы они "продолжали свои зверства".
"Наши союзники по НАТО, наши партнеры из ЕС, они также оплачивают свою справедливую долю расходов, но мы также должны внести свой вклад в управление альянсом", - сказал он, добавив, что помощь будет направлена на вооружение, финансирование, боеприпасы и другую экономическую поддержку.
В администрации президента США уточнили, что сумма включает 20,4 миллиарда долларов на военную и безопасность, в том числе 5 миллиардов долларов на дополнительные полномочия президента по изъятию оружия из запасов Пентагона, что позволяет ускоренные поставки оружия, 6 миллиардов на Инициативу содействия безопасности Украины и 4 миллиарда долларов на Программу финансирования Госдепартамента иностранных военных.
Также Байден наметил черты законопроекта о привлечении к ответственности российских олигархов. В частности, речь идет о возможной конфискации имущества, связанного с российской клептократией, что позволит правительству использовать вырученные средства в поддержку Украины и еще больше усилит соответствующие правоохранительные инструменты.
Эти меры являются частью усилий США по изоляции и наказанию России за ее вторжение в Украину 24 февраля, а также помощи Киеву оправиться от войны, которая превратила города в руины и заставила свыше 5 миллионов человек бежать за границу.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Байден попросил у Конгресса $33 млрд для Украины, из них более 20 млрд – на военную помощь
ТОП-НОВОСТИ
|Левочкин, Пинчук, Ярославский и другие. Что ждет сбежавших от войны украинских олигархов
|Байден предложит использовать изъятые у российских олигархов активы на компенсации Украине
|Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о направлении конфискованных активов российских лиц на восстановление Украины
|Парламент Канады признал преступления России в Украине геноцидом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Вот и началась большая битва из-за газа
|Еврокомиссия предложила отменить на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины в ЕС
|Генассамблея ООН приняла резолюцию о праве вето
|Британия отменила все пошлины на экспорт из Украины
|Фейковый референдум на Херсонщине. Почему Зеленский начал угрожать Путину
|Оружие для наступления. Когда НАТО даст нам истребители, танки и ракеты
Это интересно
|Илон Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд
|Toyota будет предлагать услугу временной покраски автомобилей с пробегом
|Из-за санкций русские хакеры ищут новые способы отмывания денег
|Илон Маск: производство роботов принесёт Tesla больше денег, чем выпуск автомобилей и технологии автопилота
|Компании Илона Маска по строительству туннелей удалось привлечь $675 млн на развитие бизнеса
|Илон Маск убеждён, что поездка на роботизированном такси Tesla обойдётся дешевле, чем на автобусе
|В ЕС согласовали правила для интернет-гигантов