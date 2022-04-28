Байден попросил у Конгресса $33 млрд для Украины, из них более 20 млрд – на военную помощь

Президент США Джо Байден представил законопроект о дополнительном финансировании в размере 33 миллиардов долларов, направленных на помощь Украине, он попросил Конгресс одобрить его как можно скорее.

Об этом он сказал в ходе обращения в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

"Крайне важно, чтобы это финансирование было одобрено и утверждено как можно скорее", - сказал Байден.

"Мы не нападаем на Россию. Мы помогаем Украине защищаться от российской агрессии, и так же, как Путин решил начать это жестокое вторжение, он мог бы сделать выбор, чтобы прекратить это жестокое вторжение", - добавил он.

Байден сказал, что война в Украине - это борьба за свободу, и это недешево, но будет дороже, если мир подвергнется российской агрессии.

"Этот законопроект нам нужен, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу. Стоимость этой борьбы недешева, но уступка агрессии будет дороже, если мы позволим этому произойти", - заявил президент США.

По его словам, выбор стоит между поддержкой украинцев, защищающих свою страну или поддержкой для россиян, чтобы они "продолжали свои зверства".

"Наши союзники по НАТО, наши партнеры из ЕС, они также оплачивают свою справедливую долю расходов, но мы также должны внести свой вклад в управление альянсом", - сказал он, добавив, что помощь будет направлена ​​на вооружение, финансирование, боеприпасы и другую экономическую поддержку.

В администрации президента США уточнили, что сумма включает 20,4 миллиарда долларов на военную и безопасность, в том числе 5 миллиардов долларов на дополнительные полномочия президента по изъятию оружия из запасов Пентагона, что позволяет ускоренные поставки оружия, 6 миллиардов на Инициативу содействия безопасности Украины и 4 миллиарда долларов на Программу финансирования Госдепартамента иностранных военных.

Также Байден наметил черты законопроекта о привлечении к ответственности российских олигархов. В частности, речь идет о возможной конфискации имущества, связанного с российской клептократией, что позволит правительству использовать вырученные средства в поддержку Украины и еще больше усилит соответствующие правоохранительные инструменты.

Эти меры являются частью усилий США по изоляции и наказанию России за ее вторжение в Украину 24 февраля, а также помощи Киеву оправиться от войны, которая превратила города в руины и заставила свыше 5 миллионов человек бежать за границу.