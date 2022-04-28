Левочкин, Пинчук, Ярославский и другие. Что ждет сбежавших от войны украинских олигархов

Виктор Костенко / Деловая столица

Люди не забудут предательства. Подачки, при помощи которых многие политики и олигархи зарабатывали себе лояльность ранее, уже не сработают.

Полномасштабная российская агрессия против Украины стала для наших политиков первого эшелона и олигархов настоящим Рубиконом. Кто-то остался в Украине и активно помогает армии и населению, а кто-то заблаговременно уехал из страны и пережидает тяжелые времена в полной безопасности.

В последней категории оказались и очень известные и влиятельные в стране люди, такие как металлургический магнат и "спонсор" Дональда Трампа Виктор Пинчук, серый кардинал украинского парламента нескольких созывов Сергей Левочкин или "король Харькова" (так его назвали в одном документальном фильме) Александр Ярославский.

Некоторые из них пытаются из-за границы изображать некое подобие участия в жизни Украины, а о некоторых вот уже два месяца как и вовсе ничего не слышно.

Такая позиция вызывает праведный гнев не только украинцев в соцсетях, но и первых лиц страны. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук прямо назвал нардепов, уехавших из страны, "предателями Родины", выразив мнение, что "в дальнейшем этих людей не должно быть в украинской политике" Не менее жестко охарактеризовал политических "невозвращенцев" и президент Владимир Зеленский, отметив, что "есть некоторые мужчины, которые оказались не мужчинами".

Ни Стефанчук, ни Зеленский конкретных фамилий не называли, но спикер отметил, что список народных депутатов, которые еще до начала войны выехали из страны, всем известен и опубликован в СМИ.

Большинство фигурантов этого списка, как нетрудно догадаться, нардепы из ОПЗЖ. В него попали одни из лидеров лидеры этой политсилы Вадим Рабинович, Сергей Левочкин, его родная сестра Юлия Левочкина, известный киевский застройщик Вадим Столар, а также Юрий Солод, Олег Волошин, Виталий Борт, Игорь Абрамович, одиозный Илья Кива и несколько других нардепов. Большинство из них не только политики, но и крупные бизнесмены, владеющие важными для страны активами.

Однако за границу от войны уехали не только члены ОПЗЖ. Ряд нардепов представляют и другие фракции, в том числе партию власти "Слуга народа". Это Александр Алексийчук, Игорь Кривошеев, Сергей Нагорняк, Евгений Пивоваров и другие.



Сбежавшего сначала в Испанию, а потом в Москву Киву, который открыто перешел на сторону врага и попросил у Путина российское гражданство, уже успели лишить депутатских полномочий. Против одиозного нардепа расследуется уголовное производство по статье о государственной измене.

Впрочем, деятельность партии ОПЗЖ, как и других пророссийских политсил, запретили еще в марте. Фракцию ОПЗЖ распустили, а большая часть ее бывших членов создала в парламенте группу ПЗЖМ - "Платформа за жизнь и мир". Видимо, пророссийские политики рассчитывают при помощи легкого ребрендинга и дальше пытаться продвигать привычную им повестку, однако после того, что творили оккупанты в Буче, Ирпене, Харькове, Мариуполе, рассчитывать на широкую поддержку избирателей им явно не стоит.

Уже после начала войны выехал из страны нардеп от ОПЗЖ и давний соратник Виктора Медведчука Григорий Суркис, пытавшийся провезти 13 незадекларированных дорогих часов. А вот информации, что кто-либо из сбежавших депутатов вернулся в страну, пока не появилось. И это при том, что в последнее время в Украину, по данным пограничников, въезжает уже больше людей, чем выезжает.

Что же касается сбежавших из Украины олигархов, то многие из них задолго до войны предпочитали жить в Европе, делая деньги в Украине. А кто-то объединил "приятное с полезным", скрываясь за границей как от войны, так и от уголовного преследования в Украине.

Бегство богатых людей из Украины началось еще до начала российского вторжения на фоне информации о готовящейся войне. Тогда из-за этого разразился нешуточный скандал, и топ-бизнесмены вынуждены были вернуться ради встречи с Зеленским, который собрал их буквально за день до начала агрессии - 23 февраля. Однако на этой встрече были не все, а некоторые уехали сразу после нее. И после объявления военного положения и мобилизации, предписывающей всем мужчинам до 60 лет находиться в Украине, никто из уехавших не вернулся.

Кто из известных представителей украинского рейтинга Forbes сбежал из страны? Это, в частности, второй номер списка Виктор Пинчук. Сразу после встречи с президентом Зеленским он вылетел на своем частном самолете в Лондон и в Украину не возвращался. При этом, по данным мэра Днепра Бориса Филатова, заводы Пинчука активно интегрированы в подготовку города и области к обороне, сам олигарх в Европе иногда выступает с призывами активизировать помощь Украине.

Что касается самого богатого человека Украины Рината Ахметова, он, как и Пинчук, прилетел в Украину 23 февраля. И, по заявлениям его пресс-службы, остается после начала войны в стране. Судя по риторике принадлежащих Ахметову медиа и связанных с ним политиков, Ахметов, несмотря на его довоенный конфликт с Зеленским, помогает противостоять агрессии.

Еще один олигарх, связанный с группой "газовиков" из Партии регионов и ОПЗЖ, Дмитрий Фирташ безвыездно пребывает в Австрии с 2014 года и вернуться в Украину не может в связи с тем, что находится под арестом и ждет экстрадиции в США, где на него заведено уголовное дело.

Забавно, что по той же причине - интерес со стороны американского правосудия - другой крупнейший олигарх Игорь Коломойский, наоборот, не имеет возможности покинуть Украину. Впрочем, Игорь Валерьевич, в отличие от 2014 года, публично свою позицию никак не проявляет и хранит полное молчание.

Находится в розыске в Украине по обвинению в финансовых злоупотреблениях и давно скрывается за границей Константин Жеваго. По данным Forbes, бизнесмен с прошлого года проживает в Дубае, а его сталелитейные заводы в Украине продолжают довольно успешно работать, несмотря на войну

Крупнейший харьковский олигарх Александр Ярославский, давно связанный с крупным российским бизнесом, в частности с подсанкционным олигархом Олегом Дерипаской, также сбежал из Украины еще перед началом войны. Ярославский покинул родину из-за резонансного ДТП со смертельным исходом. Сразу же после того, как это дело получило большой резонанс, олигарх вылетел в Лондон. Теперь он скрывается в столице Великобритании не только от уголовного преследования, но и от войны.

В марте Ярославский заявил о намерении собрать $1 млрд для восстановления страдающего от постоянных российских обстрелов Харькова. Олигарх даже пообещал продать для этого свою яхту, но после этого заявления никакой активности не проявил. Хотя часть бизнес-интересов Ярославского сконцентрирована в районе Харьковского тракторного завода, который находится под регулярными обстрелами, ни волонтеры, ни местные жители поддержки от олигарха не видели с первого дня войны.

Что касается менее известных широкой публике крупных украинских бизнесменов, то за границей сейчас находятся: алкогольный магнат Евгений Черняк (Global Spirits) - в Польше, владелец ТРЦ "Космополит" Олег Вишняков - в Объединенных Арабских Эмиратах, Дмитрий Запорожец (GitLab) и Александр Петров ("Индустриальная молочная группа") - в Австрии.

Ну и нельзя не вспомнить олигарха и политика, который пытался сбежать из Украины, но не смог. Виктор Медведчук после начала войны сбежал из-под домашнего ареста, где он находился из-за обвинений в госизмене и финансировании терроризма. 12 апреля он был пойман СБУ при попытке пересечь границу с непризнанным Приднестровьем, и сейчас дает показания в СИЗО. Жена Медведчука в Москве просит Путина обменять ее мужа, но в Кремле ясно дали понять, что Медведчук, хоть и кум российского президента, им больше не нужен.

Как видим, многие политики и олигархи, которые долго и старательно выстраивали свой имидж до войны, сбежав из страны, окончательно потеряли лицо. Война стремительно и серьезно меняет Украину и украинцев. И то, на что до войны украинцы закрывали глаза, теперь становится непростительным. Люди не забудут предательства. Подачки, при помощи которых многие политики и олигархи зарабатывали себе лояльность ранее, уже не сработают.

Есть все основания полагать, что после окончания войны ни деньги, ни медиаресурсы, ни "благотворительные" инициативы не помогут тем, кто фактически наплевал на страну, восстановить свое влияние. И надеяться, что "война все спишет", тоже не стоит - будут тщательно расследованы как уже заведенные уголовные дела (это касается Ярославского, Жеваго, Медведчука и некоторых других), так и все остальные их деяния.