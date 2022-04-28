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Байден предложит использовать изъятые у российских олигархов активы на компенсации Украине
16:16 28.04.2022 |
Президент США Джо Байден направит в Конгресс предложение о всеобъемлющем законодательном пакете, который усилит полномочия правительства по привлечению России и российских олигархов к ответственности за войну против Украины.
Об этом говорится в заявлении Белого дома, пишет "Европейская правда".
Этот пакет предложений создаст новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией, позволит правительству США использовать вырученные средства для поддержки Украины и еще больше усилит соответствующие правоохранительные инструменты.
Предложения включают:
- создание упрощенного административного органа для ареста и конфискации активов подсанкционных олигархов;
- возможность передачи Украине доходов от конфискованного имущества клептократов для возмещения ущерба от российской агрессии;
- подавление упрощения уклонения от санкций: это предложение позволит конфисковать имущество, используемое российскими олигархами для облегчения уклонения от санкций. Согласно действующему законодательству, США могут конфисковать доходы от нарушений санкций, но они не могут конфисковать имущество, используемое для содействия нарушению санкций. Это предложение восполняет этот пробел.
- расширение лимита времени для контроля за деньгами: это предложение улучшит способность Соединенных Штатов проводить преследование за отмывание денег (и конфискации после осуждения) за иностранные преступления, продлив срок давности с 5 до 10 лет.
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