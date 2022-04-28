Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о направлении конфискованных активов российских лиц на восстановление Украины

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект HR6930 о направлении активов, на которые были наложены американские санкции, на восстановление и гуманитарную помощь Украине, сообщает пресс-служба Конгресса.

"В частности, в течение двух лет, начиная с вступления в силу этого законопроекта, президент (Джо Байден - ИФ) может наложить арест на такие активы, если (1) Россия продолжает участвовать в конфликте территориальных захватов в Украине; (2) президент наложил санкции на владельца активов по причинам, связанными с коррупцией, нарушениями прав человека, злонамеренным влиянием или конфликтами в Украине; и (3) стоимость активов превышает 5 миллионов долларов", - говорится на сайте.

Объясняется, что "арестованные активы могут быть ликвидированы, а полученные средства могут быть использованы только для определенных целей, включая (1) постконфликтное восстановление Украины, (2) гуманитарную помощь и поддержку беженцев для украинского народа, (3) оружие для украинских вооруженных сил (...)".

Для вступления в силу закон должен утвердить Сенат и подписать президент США.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предусматривающий конфискацию российских подсанкционных активов.

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, необходимость столь важного шага он обсуждал лично со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси во время недавнего визита в США.

"Спасибо за это справедливое решение. За разрушенное имущество должен платить агрессор! Положения документа позволяют направить эти средства на восстановление Украины, предоставление гуманитарной помощи украинцам и другую помощь государству, включая военную", - отметил глава украинского правительства.

Он добавил, что аналогичный законопроект сейчас готовит и Канада, о чем также во время визита в США он говорил с вице-премьером Канады Христей Фриланд.