Парламент Канады признал преступления России в Украине геноцидом

Канадский парламент принял постановление, которым преступления российских военных в Украине признаются геноцидом.

Как сообщает корреспондент Укринформа, внесенное депутатом Гизер Макферсон постановление получило единодушную поддержку членов нижней палаты парламента.

"Учитывая значительное количество явных свидетельств систематических и многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных против украинцев вооруженными силами РФ по указанию президента Владимира Путина и членов российского парламента... Палата общин Канады признает, что Россия совершает геноцид против народа Украины", - говорится в принятом документе.

В постановлении перечисляются преступления российских военных, среди прочего упоминаются умышленные убийства гражданских и надругательство над их телами, принудительная депортация украинских детей в Россию, пытки и изнасилования.

Заметим, что принятое постановление не является юридически обязательным для правительства и не требует от него никаких действий.

В то же время сама Макферсон после голосования отметила, что внесением постановления хотела призвать правительство занять более твердую позицию, увеличив санкционное давление на Россию и выделив дополнительные ресурсы Международному уголовному суду, в юрисдикцию которого входят военные преступления.

Напомним: премьер-министр Канады Джастин Трюдо согласился с утверждением, что россия совершает в Украине геноцид, и пообещал привлечь к ответственности исполнителей.