Генассамблея ООН приняла резолюцию о праве вето

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций во вторник, 26 апреля, приняла резолюцию, требующую от пяти постоянных членов Совета Безопасности обосновывать использование ими права вето. Документ был принят на основе консенсуса, то есть без голосования, сообщил председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид.

Резолюция не отменяет и не ограничивает право вето постоянных членов Совбеза ООН, которыми являются Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. Однако, в соответствии с документом, в случае применения права вето в Совете Безопасности любым из постоянных членов в течение 10 рабочих дней созывается заседание Генеральной Ассамблеи по вопросу, в отношении которого было использовано вето.

Предложенная Лихтенштейном инициатива еще до вынесения на рассмотрение Генассамблеи ООН получила поддержку почти сотни стран, включая Соединенные Штаты, Великобританию и Францию. Постпред Лихтенштейна при ООН Кристиан Венавейзер заявлял, что эта мера направлена на то, чтобы были услышаны "голоса все тех, кто не обладает правом вето и не состоит в Совбезе, по вопросам международного мира и безопасности, поскольку они затрагивают всех нас".